ГПК: перед выходными 1,6 тыс. авто стоят в очереди на въезд в Польшу

Перед началом выходных на границе с Польшей скопилось около 1600 авто и 32 автобуса. Об этом пишет сообщает Пограничный комитет Беларуси.

На КПП «Тересполь» очередь выросла на 940 машин, при том что польская сторона пропускает только 35 % легковушек от обычного количества. На литовской границе ожидают въезда 310 легковых и около 1000 грузовиков, но пропускают только 18 %.

Самый загруженный маршрут для грузовиков – через контрольно-пропускной пункт «Патерниеки» в Латвии, где в день оформляется 33 % автомобилей.

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