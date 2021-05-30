От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске

Новости Беларуси. Дискуссии в узком и расширенном составах. Главы правительств Беларуси и России на неделе в Минске провели заседание Совета. В фокусе внимания самые разные темы – от занятости населения до цифровой трансформации торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Естественно, говорили и о пандемии. Успели обсудить внушительный круг вопросов. Они накопились в первую очередь из-за того, что предыдущее заседание в ноябре 2020 года прошло в онлайн-формате. Сейчас главы правительств наконец встретились офлайн, конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Подробности у Кристины Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Вот такой долгожданный выход в офлайн. Делегации заседания глав правительств СНГ в Минске. Эта встреча особенная. Сперва по понятной причине – COVID. Она очная, а оттого более ценная. Во-вторых, Беларусь в 2021 году председательствует в Содружестве. И в-третьих, вновь символизм: 30 лет – именно столько Содружеству Независимых Государств. Итак, поводов для встречи много, но а теперь обо всем по порядку.

Первая тет-а-тет встреча. Роман Головченко и Сергей Лебедев. Канун важного события, а потому принято напутствовать, ставить задачи и настраиваться на предметный разговор.

И следом еще один кортеж, меняется лишь флаг. Михаил Мишустин в заметно приподнятом настроении. Для него это уже вторая поездка в Минск в 2021 году. Кроме того, премьеры регулярно общаются по телефону, а также встречаются на международных мероприятиях.

И вот сразу заявления: поставка грузов в рамках соглашения об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике идет с опережением графика. Затронули и инцидент с рейсом Ryanair.

Кристина Федорович:

И вновь перевернем календарь. На сей раз – основной день заседания. Премьер-министр приветствует делегации. Примечательно, прибывают в алфавитном порядке. И с заметным трепетом – после ковидного перерыва встречи становятся куда ценнее.

Итак, локация меняется, риторика – отнюдь. Президент, встречая высоких гостей, отмечает, что работать в таких непростых условиях – при затянувшейся пандемии, не таком быстром развитии торговых отношений и колоссальном давлении извне – очень сложно. Шла речь и о развитии сотрудничества в рамках СНГ. Очевидно, что двигаясь дальше (речь об интеграции), мы станем сильнее. Это понимают все государства Содружества. Александр Лукашенко: думают, что это далеко, не у нас. Ошибаетесь. Мы никогда не думали, что в Беларуси такое возможно

Абсолютно неизменный приоритет нашей внешней политики – укрепление связей внутри объединения. И во главе всего – продолжение развития общего экономического пространства. Ведь это важный аспект. В конце встречи Александр Лукашенко попросил передать главам государств – участниц Содружества приглашение посетить Беларусь осенью – 15 октября – Минск, где планируется проведение заседания Совета глав государств СНГ.

Дороги ведут к главному военному монументу столицы – отдать дань памяти. Главы прибывших в Минск делегаций направляются на площадь Победы возложить венки. Историческое прошлое объединяет наши народы – стороны подчеркнут этот факт не раз.

И вот нотка неформальности – обмен мнениями и, безусловно, пожеланиями успешных переговоров. Главы делегаций направились в Круглый зал переговоров. На кону – заседание в узком составе, на повестке – экономическое взаимодействие в Содружестве и дата и место проведения следующей встречи. Это будет 12 ноября – Бишкек.

И ближе к делу – ответом мировым потрясениям должна стать региональная интеграция. Это отметил Роман Головченко во время приветственного слова. Кристина Федорович:

Акцент – на углублении кооперации, координации сотрудничества и нахождении новых точек соприкосновения. Ведь пандемия весомо ударила по экономике каждой из стран, да и иные внешние факторы не дремлют. Роман Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ

Формат «один плюс пять». Заседание в расширенном составе. Тема номер один – пандемия и отпечаток, который она оставила. И тут четыре главных направления: углубление интеграционных процессов, развитие общего экономического пространства, укрепление гуманитарной сферы и координация усилий в области обороны. Вышел обстоятельный двухчасовой разговор, что, кстати, вдвое больше запланированного. Документы подписаны в рабочем порядке.

Кристина Федорович:

Время небольшой аналитики. Окунемся в крайние встречи. В 2020 году – онлайн-встречи. В мае основным обсуждаемым проектом стала стратегия экономического развития Содружества до 2030 года. Но с оговоркой – Исполкому СНГ совместно с государствами нужно доработать его с учетом пандемии. И их представили уже на следующем заседании глав правительств, которое прошло 6 ноября. Тут уже акцент на торгово-экономическом сотрудничестве стран Содружества все в тот же ковидный период.

Как итог – договоренности, подкрепленные документами. Первый – план совместных действий государств по противодействию распространения инфекционных болезней.