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От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске

30 мая 2021 18:05
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Новости Беларуси. Дискуссии в узком и расширенном составах. Главы правительств Беларуси и России на неделе в Минске провели заседание Совета. В фокусе внимания самые разные темы – от занятости населения до цифровой трансформации торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-1

Естественно, говорили и о пандемии. Успели обсудить внушительный круг вопросов. Они накопились в первую очередь из-за того, что предыдущее заседание в ноябре 2020 года прошло в онлайн-формате. Сейчас главы правительств наконец встретились офлайн, конечно, с соблюдением всех мер безопасности.

Подробности у Кристины Федорович.

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-4

Кристина Федорович, корреспондент:
Вот такой долгожданный выход в офлайн. Делегации заседания глав правительств СНГ в Минске. Эта встреча особенная. Сперва по понятной причине – COVID. Она очная, а оттого более ценная. Во-вторых, Беларусь в 2021 году председательствует в Содружестве. И в-третьих, вновь символизм: 30 лет – именно столько Содружеству Независимых Государств. Итак, поводов для встречи много, но а теперь обо всем по порядку.

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-7

Первая тет-а-тет встреча. Роман Головченко и Сергей Лебедев. Канун важного события, а потому принято напутствовать, ставить задачи и настраиваться на предметный разговор.

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-10

И еще одна вечерняя встреча. Беларусь и Казахстан. И уже озвучены планы. Страны готовы наращивать экономическое сотрудничество. Речь о совместных проектах в аграрной области, фармацевтике, промышленности, возобновлении регулярного авиасообщения. Беларусь готова заключить соглашение с Казахстаном о поставках нефти.

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От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-13

И следом еще один кортеж, меняется лишь флаг. Михаил Мишустин в заметно приподнятом настроении. Для него это уже вторая поездка в Минск в 2021 году. Кроме того, премьеры регулярно общаются по телефону, а также встречаются на международных мероприятиях.

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-16

И вот сразу заявления: поставка грузов в рамках соглашения об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике идет с опережением графика. Затронули и инцидент с рейсом Ryanair.

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-19

Кристина Федорович:
И вновь перевернем календарь. На сей раз – основной день заседания. Премьер-министр приветствует делегации. Примечательно, прибывают в алфавитном порядке. И с заметным трепетом – после ковидного перерыва встречи становятся куда ценнее.

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-22

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-24

Итак, локация меняется, риторика – отнюдь. Президент, встречая высоких гостей, отмечает, что работать в таких непростых условиях – при затянувшейся пандемии, не таком быстром развитии торговых отношений и колоссальном давлении извне – очень сложно.

Шла речь и о развитии сотрудничества в рамках СНГ. Очевидно, что двигаясь дальше (речь об интеграции), мы станем сильнее. Это понимают все государства Содружества.

Александр Лукашенко: думают, что это далеко, не у нас. Ошибаетесь. Мы никогда не думали, что в Беларуси такое возможно

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-27

Абсолютно неизменный приоритет нашей внешней политики – укрепление связей внутри объединения. И во главе всего – продолжение развития общего экономического пространства. Ведь это важный аспект.

В конце встречи Александр Лукашенко попросил передать главам государств – участниц Содружества приглашение посетить Беларусь осенью – 15 октября – Минск, где планируется проведение заседания Совета глав государств СНГ.

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-30

Дороги ведут к главному военному монументу столицы – отдать дань памяти. Главы прибывших в Минск делегаций направляются на площадь Победы возложить венки. Историческое прошлое объединяет наши народы – стороны подчеркнут этот факт не раз.

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-33

И вот нотка неформальности – обмен мнениями и, безусловно, пожеланиями успешных переговоров. Главы делегаций направились в Круглый зал переговоров. На кону – заседание в узком составе, на повестке – экономическое взаимодействие в Содружестве и дата и место проведения следующей встречи. Это будет 12 ноября – Бишкек.

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-36

И ближе к делу – ответом мировым потрясениям должна стать региональная интеграция. Это отметил Роман Головченко во время приветственного слова.

Кристина Федорович:
Акцент – на углублении кооперации, координации сотрудничества и нахождении новых точек соприкосновения. Ведь пандемия весомо ударила по экономике каждой из стран, да и иные внешние факторы не дремлют.

Роман Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-39

Формат «один плюс пять». Заседание в расширенном составе. Тема номер один – пандемия и отпечаток, который она оставила. И тут четыре главных направления: углубление интеграционных процессов, развитие общего экономического пространства, укрепление гуманитарной сферы и координация усилий в области обороны.

Вышел обстоятельный двухчасовой разговор, что, кстати, вдвое больше запланированного. Документы подписаны в рабочем порядке.

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-42

Кристина Федорович:
Время небольшой аналитики. Окунемся в крайние встречи. В 2020 году – онлайн-встречи. В мае основным обсуждаемым проектом стала стратегия экономического развития Содружества до 2030 года. Но с оговоркой – Исполкому СНГ совместно с государствами нужно доработать его с учетом пандемии. И их представили уже на следующем заседании глав правительств, которое прошло 6 ноября. Тут уже акцент на торгово-экономическом сотрудничестве стран Содружества все в тот же ковидный период.

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-45

Как итог – договоренности, подкрепленные документами. Первый – план совместных действий государств по противодействию распространения инфекционных болезней.

От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-48

Второй касается санитарной охраны, а третий – занятости населения. Ряд документов подписали без обсуждений. И тезис, который сейчас звучит на каждой встрече, – углублять взаимодействие, ведь только вместе мы сможем преодолеть трудности этого дня.

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От занятости населения до трансформации торговли. Ключевые темы и итоги заседания глав правительств Беларуси и России в Минске-51

Кристина Федорович:
Это тот случай, когда журналисту очень трудно уместить все происходящее за день в одном материале. День богат на дела переговорные, да и уже раскрыв все карты, дела договорные. Кортежи делегаций уже убыли, а вот договоренности в перспективе, как показывает практика, со временем успешно перерастут в общее дело.

Роман Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ. Читайте здесь.

# СНГ # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Сергей Лебедев # Аскар Мамин # Михаил Мишустин # Кристина Федорович # Фотофакт

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