Депутат Сейма Латвии о Беларуси: идёт всё к тому, что мы отношения ежеминутно только портим

Е вгений Пустовой, СТВ : Обычные латыши, это касается не вас. Это я о тех ваших политиканах, которые проводят политический геноцид против собственного народа. Теперь понятно, почему в Латвии осталась лишь треть населения – бегут от таких мэров и президентов.

Артур Рубикс, депутат С ейма Латвии: Из этой истории нам будет выходить очень тяжело и долго, потому что сейчас правящая коалиция, которая существует в Риге, в Латвии, она, как бы сказать, не настроена на диалог. Я как руководитель группы по межпарламентским отношениям недавно встречался с группой в парламенте онлайн, мы общались и мы говорили, что диалог – это самое важное, самое главное в наших отношениях, чтобы их налаживать и не портить. К сожалению, сейчас идет все к тому, что мы эти отношения ежеминутно, ежечасно только портим.

Евгений Пустовой:

Это вот такая слава останется о чемпионате по хоккею в Латвии. Хотя сейчас ни один форум в Европе не обходится без эпатажных выходок и заявлений. А Латвия хотя бы в этом старается соответствовать. Вот мнение латвийского депутата.

Артур Рубикс:

Транзит уже падает у нас, с каждым месяцем падает. Этому повлияло и перенаправление российских грузов не через латвийские порты, а в российские порты. Тут уже, сами понимаете, наш транзит очень сильно из-за этого пострадал. Информация уже прошла, что в прошлом году, по-моему, уже выставили на продажу часть подвижного состава по цене чуть ли не металлолома. Это и есть у нас сейчас такая реальность.

Не думаю, что эта ситуация будет влиять на улучшение всей ситуации по транзиту и экономическим каким-то связям.

Евгений Пустовой: «Как я устал от этой всей грязи западного истеблишмента. Десятилетия идут, а ничего не меняется»