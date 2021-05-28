«Состоялся обстоятельный, доверительный разговор». В Минске прошло заседание Совета глав правительств СНГ

Новости Беларуси. Дискуссии и в узком, и в расширенном составах. В Минске прошло заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе внимания самые разные темы: от занятости населения до цифровой трансформации торговли. Естественно, говорили и о пандемии. Успели обсудить внушительный круг вопросов. Они накопились в первую очередь из-за того, что предыдущее заседание в ноябре 2020 года прошло в онлайн-формате. 28 мая главы правительств наконец встретились офлайн, конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Подробности дня у Кристины Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Долгожданный выход в офлайн. Делегации заседания глав правительств СНГ в Минске. Эта встреча особенная. Сперва по понятной причине – COVID. Она очная, а оттого более ценная. Во-вторых, Беларусь в этом году председательствует в Содружестве. И в-третьих, 30 лет – именно столько Содружеству независимых государств.

Старт дан, премьер-министр приветствует делегации. Примечательно, прибывают в алфавитном порядке. И с заметным трепетом – после ковидного перерыва встречи становятся куда ценнее.

Дороги ведут к главному военному монументу столицы – отдать дань памяти. Главы прибывших в Минск делегаций направляются на площадь Победы возложить венки. Историческое прошлое объединяет наши народы – стороны подчеркнут этот факт не раз.

Нотка неформальности, обмен мнениями и, безусловно, пожелания успешных переговоров. Совместное фото готово, главы делегаций направляются в Круглый зал переговоров. Заседание в узком составе, на повестке – экономическое взаимодействие в Содружестве и дата и место проведения следующей встречи. 12 ноября, Бишкек.

Ответом мировым потрясениям должна стать региональная интеграция. Это отметил Роман Головченко во время приветственного слова. Акцент на углубление кооперации, координации сотрудничества и нахождении новых точек соприкосновения. Ведь пандемия весомо ударила по экономике каждой из стран, да и иные внешние факторы не дремлют. Роман Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ

Формат 1+5, заседание в расширенном составе. Тема номер один – пандемия и отпечаток, который она оставила. И тут четыре главных направления: углубление интеграционных процессов, развитие общего экономического пространства, укрепление гуманитарной сферы и координация усилий в области обороны.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Состоялся обстоятельный, доверительный разговор, были высказаны новые идеи, предложения. Самое главное, что все эти идеи и предложения направлены на сохранение и совершенствование сотрудничества в рамках СНГ. Затем Исполнительный комитет СНГ проинформировал участников заседания о ходе реализации инициатив, выдвинутых главами делегаций на предыдущих заседаниях Совета глав правительств в 2018-2020 годах.

Пока документы подписывают в рабочем порядке, время небольшой аналитики. В 2020 году – онлайн-встречи. В мае основным обсуждаемым проектом стала стратегия экономразвития Содружества до 2030 года. Но с оговоркой: Исполкому СНГ совместно с государствами нужно доработать его с учетом пандемии. И их представили уже на следующем заседании глав правительств, которое прошло 6 ноября. Тут сделали акцент на торгово-экономическом сотрудничестве стран Содружества все в тот же ковидный период. Отметили и актуальность дальнейшего движения в сторону ранее утвержденной стратегии.

Договоренности, подкрепленные документами. Первый – план совместных действий государств по противодействию распространению инфекционных болезней. Второй касается санитарной охраны, а третий – занятости населения. Ряд документов подписан без обсуждений. И тезис, который сегодня звучит на каждой встрече – углублять взаимодействие, ведь только вместе мы сможем преодолеть трудности этого дня. «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке», – такой строкой из стихотворения резюмировал свою речь Роман Головченко. Роман Головченко: рассчитываем, что страны СНГ будут объединять усилия в противостоянии внешнему давлению

И время официального обеда от имени председателя Совета глав правительств СНГ и премьер-министра. Это, конечно, для прессы остается за кадром. Сергей Лебедев в Минске: мы нашли силы, разумные подходы, чтобы сохранить наше сотрудничество