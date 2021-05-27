Премьер-министр Казахстана об отношениях с Беларусью: в 2021 году сможем вернуться на допандемийный объём товарооборота

Новости Беларуси. О развитии Содружества говорили в Совмине 27 мая. С исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым организационные вопросы обсудил премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск в эти дни принимает заседание Совета глав правительств СНГ. Встреча проходит два раза в год. Последнее общение из-за пандемии было онлайн. Наконец-то премьеры встретятся в офлайн-формате. Правда, воочию обсудить планы смогут не все делегации. Из-за вопросов с авиасообщением Молдова будет в усеченном формате. Основной день заседания Совета глав правительств СНГ – 28 мая. Но первые встречи премьеров уже прошли.

Роман Головченко обменялся мнениями со своим коллегой из Казахстана. Стороны подтвердили, что они важные друг для друга партнеры. Товарооборот растет. Налажен диалог между лидерами. Президент Токаев намерен посетить Беларусь уже в 2021 году.

Речь на встрече шла в том числе и о совместных проектах в аграрной области, промышленности, возобновлении регулярного авиасообщения. Беларусь готова заключить соглашение с Казахстаном о поставках нефти.