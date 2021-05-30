Сергей Лебедев: во взаимодействии друг с другом мы сможем решить проблемы, которые возникают в результате политики Запада

Новости Беларуси. Дискуссии в узком и расширенном составах. Главы правительств Беларуси и России на неделе в Минске провели заседание Совета. В фокусе внимания самые разные темы – от занятости населения до цифровой трансформации торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главная задача для Содружества на поверхности – искать новые форматы кооперации. Ключевые моменты на встрече как раз согласовали.

Естественно, говорили и о пандемии. Успели обсудить внушительный круг вопросов. Они накопились в первую очередь из-за того, что предыдущее заседание в ноябре 2020 года прошло в онлайн-формате. Сейчас главы правительств наконец встретились офлайн, конечно, с соблюдением всех мер безопасности.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Запад, вводя санкции, оказывает экономическое и политическое давление на страны СНГ, побуждает нас углубить наше сотрудничество. Только во взаимодействии друг с другом мы сможем решить те экономические проблемы, которые сегодня возникают у нас в результате этой политики Запада, в результате санкций.

Сегодня должен с удовлетворением констатировать, как раз об этом все главы делегаций говорили. Друзья, мы решим эти проблемы, только активизировав наше взаимодействие.

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