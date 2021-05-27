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Михаил Мишустин: «Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолёта в Минске»

27 мая 2021 20:48
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Новости Беларуси. О развитии Содружества говорили в Совмине 27 мая. С исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым организационные вопросы обсудил премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Михаил Мишустин: «Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолёта в Минске»-1

Это уже вторая поездка Мишустина в Минск в 2021 году. Кроме того, премьеры регулярно общаются по телефону, а также встречаются на международных мероприятиях. Отмечают, что так совместные проекты движутся быстрее. Товарооборот в этом квартале вырос и превысил уровень доковидного периода.

Речь шла также об увеличении количества авиарейсов и новых направлений, в частности маршрута Минск – Сочи. Обсудили премьеры и актуальные темы последних дней.

Роман Головченко – Михаилу Мишустину: «Рассчитываем на поддержку ближайшего союзника – Российской Федерации»

Михаил Мишустин: «Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолёта в Минске»-4

Михаил Мишустин, премьер-министр России:
Российская Федерация однозначно выступает против односторонних санкций и диктата на международной арене. Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске и поддерживаем позицию белорусских партнеров о необходимости и готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей.

28 мая в Сочи встречаются наши лидеры – Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. И сегодня мы еще раз оценим все те меры, которые соответствующим образом осуществляются нашими правительствами в исполнение поручений наших лидеров.

# СНГ # Михаил Мишустин # Роман Головченко # Сергей Лебедев # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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