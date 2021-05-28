Роман Головченко: рассчитываем, что страны СНГ будут объединять усилия в противостоянии внешнему давлению

Новости Беларуси. Странам СНГ необходимо объединять усилия в противостоянии внешнему давлению и экономическому воздействию. Об этом заявил 28 мая премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам заседания Совета глав правительств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Международные институты, которые призваны изначально были выполнять функции стабилизаторов, выполняют их, к сожалению, неэффективно. Поэтому то одна, то другая страна становится мишенью для такого давления. В частности, в настоящее время особую остроту этот вопрос имеет для нашей страны. В такой ситуации может оказаться либо уже оказывалась абсолютно любая из наших стран. Поэтому с учетом нашего стремления к взаимодействию, с учетом тех стратегических документов, которые заключены между нами о взаимной поддержке и сотрудничестве, конечно, мы рассчитываем на то, что страны будут объединять усилия в противостоянии внешнему давлению, а также экономическому воздействию.