Александр Лукашенко: думают, что это далеко, не у нас. Ошибаетесь. Мы никогда не думали, что в Беларуси такое возможно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вместе мы можем гораздо эффективнее противостоять новым глобальным вызовам, в том числе и распространению коронавирусной инфекции, и последствию коронавирусной инфекции – искривлению у некоторых политиков мозгов, особенно наших противников и соперников. Поэтому (извините за откровенность, я не молодой Президент, знаете, что опыт у меня достаточный для того, чтобы это сказать), если кто-то думает, что это вот там где-то в Беларуси, в России попытались, в Москве, в Питере что-то качнуть или в Хабаровске и так далее… В Украине видите, к чему привело, еще там в Молдове кто-то. И думают, что это там, далеко, это не у нас, это другое и так далее. Ошибаетесь. Мы никогда не думали, что в мирной, спокойной Беларуси с толерантным народом – вы это знаете не хуже меня – возможны подобные вещи. Понимаете теперь, какими методами действуют, сколько денег вбрасывают на это. Ну, не жалко же: станок включил, напечатал. Все за наш счет, за счет всего мира. Какие создаются сети. А порой мы такие, знаете, демократичные: ну как это, там вот НКО, неправительственные организации и прочее. Права человека и прочее. Никаких прав человека. И речи не было там о правах человека. Создавался такой взрывной момент для начала мятежа. Да многие из ваших государств – некоторые пережили, а некоторые ощущают это на себе. Все государства. Я знаю, что происходит, и вы тоже в наших государствах. Все мы это ощущаем. Поэтому нам как никогда нужны солидарность и единство.