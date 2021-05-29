Стали известны подробности неформальной встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи

Новости Беларуси. Продолжается рабочая поездка Президента Беларуси в Сочи. Александр Лукашенко и Владимир Путин 29 мая провели переговоры в неформальной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также договорились об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города. В сложившейся ситуации это станет хорошим подспорьем для национального авиаперевозчика. К слову, Александр Лукашенко детально проинформировал своего российского коллегу по ситуации с бортом Ryanair, который в прошлое воскресенье, 23 мая, приземлился в Минске из-за угрозы теракта. Кроме того, лидеры поручили министерствам транспорта двух стран организовать воздушное сообщение с учетом необходимости возвращения белорусов из Европы. Из-за решения некоторых стран закрыть авиасообщение это стало проблемой.

Результатом стало достижение договоренностей о перечислении второго транша 1,5-миллиардного кредита от России. Это полмиллиарда долларов. Деньги поступят до конца июня.

Напомним, Александр Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая. Президенты двух стран обсудили ситуацию вокруг Беларуси, попытку раскачать положение до уровня августа 2020 года и актуальные вопросы сотрудничества. В центре внимания – экономика и реализация совместных проектов. Экономический тандем, рассчитывают лидеры двух стран, по итогам года должен дать положительную динамику.

В разговоре коснулись и темы внешнего давления. Александр Лукашенко напомнил о периоде прошлого года, когда на фоне пандемии Беларусь и Россия помогали разным странам возвращать своих граждан домой. В связи с этим реакция этих же стран на случай с самолетом Ryanair вызывает недоумение.

Пригласил искупаться в море. В Сочи проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина