Роман Головченко – Михаилу Мишустину: «Рассчитываем на поддержку ближайшего союзника – Российской Федерации»

Это уже вторая поездка Мишустина в Минск в 2021 году. Кроме того, премьеры регулярно общаются по телефону, а также встречаются на международных мероприятиях. Отмечают, что так совместные проекты движутся быстрее. Товарооборот в этом квартале вырос и превысил уровень доковидного периода. Речь шла также об увеличении количества авиарейсов и новых направлений, в частности маршрут Минск – Сочи. Обсудили премьеры и актуальные темы последних дней.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

События последних дней свидетельствуют о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к беспрецедентной эскалации. Вопреки всем международным правилам и нормам, несмотря на сразу объявленную белорусской стороной готовность к беспристрастному и полному расследованию международного инцидента с посадкой в аэропорту Минск рейса авиакомпании Ryanair в рамках компетентных международных организаций, странами ЕС были введены ограничения на полеты компании «Белавиа» в европейском направлении и также даны рекомендации европейским перевозчикам воздержаться от полетов через территорию Беларуси.

Вопиющий случай произошел с рейсом Минск – Барселона. В момент, когда наш самолет набирал высоту, поступила информация о закрытии воздушного пространства Франции в нарушение всех авиационных регламентов и правил. Борт был вынужден вернуться в аэропорт Минск. Очевидно, что такие откровенно недружественные меры будут иметь экономические последствия для нашей страны. В такой ситуации мы, конечно, рассчитываем на поддержку ближайшего союзника – Российской Федерации.