Роман Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ

Новости Беларуси. 28 мая главы делегаций стран СНГ на площади Победы в Минске возложили венки к монументу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что историческое прошлое объединяет наши народы, стороны еще раз подчеркнули уже во время встречи в «Президент-Отеле», который сегодня стал основной площадкой заседания. Ответом мировым потрясениям должна стать региональная интеграция. Это подчеркнул Роман Головченко во время общения в узком составе. Акцент на углубление кооперации, координации сотрудничества и новых точках соприкосновения.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

К сожалению, в условиях монополярного мира, где право сильного довлеет над правом международным, страны, нацеленные на соблюдение национальных интересов, социально-экономическую стабильность, устойчивое развитие на основе своих традиций и укладов, сталкиваются с попытками подрыва сложившихся систем через давление и откровенное вмешательство. С таким беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада столкнулась и Беларусь. Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции. Государства Содружества обладают колоссальным потенциалом, по многим направлениям наши экономики взаимодополняемы и самодостаточны. Активно продолжая расширять многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризис.