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Роман Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ

28 мая 2021 11:18
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Новости Беларуси. 28 мая главы делегаций стран СНГ на площади Победы в Минске возложили венки к монументу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ-1

То, что историческое прошлое объединяет наши народы, стороны еще раз подчеркнули уже во время встречи в «Президент-Отеле», который сегодня стал основной площадкой заседания. Ответом мировым потрясениям должна стать региональная интеграция. Это подчеркнул Роман Головченко во время общения в узком составе. Акцент на углубление кооперации, координации сотрудничества и новых точках соприкосновения.

Роман Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
К сожалению, в условиях монополярного мира, где право сильного довлеет над правом международным, страны, нацеленные на соблюдение национальных интересов, социально-экономическую стабильность, устойчивое развитие на основе своих традиций и укладов, сталкиваются с попытками подрыва сложившихся систем через давление и откровенное вмешательство. С таким беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада столкнулась и Беларусь. Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции. Государства Содружества обладают колоссальным потенциалом, по многим направлениям наши экономики взаимодополняемы и самодостаточны. Активно продолжая расширять многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризис.

Роман Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ-7

Добавим, что в программе переговорного дня и встреча в расширенном составе. Она проходит в эти минуты. На повестке – меры по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны стран СНГ и сфера занятости населения.

Также запланирована встреча тет-а-тет премьер-министра Романа Головченко и исполнительного секретаря СНГ Серея Лебедева. 

# СНГ # общество # Роман Головченко # Сергей Лебедев # Фотофакт

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