Оружие будущего. Эксперты рассказали, чем наши разработки лучше западных

Оружие будущего. Какие технические устройства станут доминировать на поле боя в ближайшей перспективе? Какими военными разработками могут похвастаться Россия и Беларусь? И как оружие способно само по себе стать гарантом безопасности? Об этом рассуждают эксперты в программе «САСС уполномочен заявить». Оружие Третьей мировой войны Надежда Сасс, СТВ:

Согласны ли вы с утверждением Эйнштейна про оружие Третьей мировой войны? Он тогда сказал: «Я не знаю, какое оружие будет использоваться в Третьей мировой войне, но Четвертая мировая война будет вестись палками и камнями».

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Опровергнуть его невозможно. Говорит ясно, четко и понятно. Видимо, так оно и будет. Но что касается всех остальных вопросов, то есть много «но». Сегодня обстановка такая, что люди, которые понимали сущность и опасность ядерного оружия, особенно в политике, оттуда уже ушли. А сегодняшнее поколение политиков относится слишком легкомысленно и к данному высказыванию, и к тем процессам, которые происходят в мире. Сегодня можно слышать заявление, что тактическое ядерное оружие – это вполне допустимый вариант использования. Но там открываются и возможности по более масштабному применению, а этого допустить нельзя. Освоение космоса и новейшие технологии. В чем секрет успеха быстрого развития Китая – подробности здесь. Надежда Сасс:

Наше поколение застанет момент, когда солдат заменят роботы?

Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа (Россия):

Процесс идет перманентно. Принцип, когда технологии двигают вперед военную мысль, будет сохраняться. Мы пришли к новой форме боевых действий. Сколько тратят США на финансирование военных разработок? Александр Михайлов:

Когда мы говорим об американских деньгах, выделяемых на оборонку, давайте не забывать о большой коррупционной составляющей в американском оборонном бюджете. Лоббисты серьезно зарабатывают на расширении оборонного бюджета, на развитии этих статей, на которые пойдут деньги. У них пухнут кошельки от их же деятельности. С конца 1990-х Штаты выделяли большие миллиардные транши на создание глобальной системы ПРО и так далее. В этом плане Россия и Беларусь работают по-другому, мы вкладываем деньги в оборонку, но гораздо эффективнее. При меньшем бюджете мы делаем системы вооружения не хуже, чем на Западе. До начала СВО 155-миллиметровый снаряд обходился Пентагону в 2 000 долларов за штуку. Сейчас снаряд 155 миллиметров обходится Пентагону в 8 000 долларов за штуку. И когда наши украинские бывшие партнеры заявляют о необходимости в миллион снарядов, то переведите это в деньги для НАТО – это 8 миллиардов долларов. А кто на это сейчас даст такие деньги? США дали 100 миллионов долларов буквально на неделе. Какие танки считаются лучшими в мире? Надежда Сасс:

Конфликт в Украине показал значимость военной экономики. Но не все самые продвинутые образцы вооружения оказались необходимыми из-за их дороговизны. Тот же Т-72 так и остался основным боевым танком.

Александр Михайлов:

Основной боевой так России сейчас Т-90. И он эффективным образом показывает себя в зоне СВО, посмотрите на сводки Минобороны, какие у него достижения. И это уже третья версия Т-90, это уже «Прорыв» воюет. А «Армата» – это конструктор для будущего. Читайте также: Почему важны долгосрочные научные разработки? Ответил Николай Бузин Сколько лет нужно США, чтобы восполнить склады боеприпасов из-за помощи Украине? Объяснил доктор военных наук «Это подвиг Госкомвоенпрома». Какое новое вооружение появилось в Беларуси? Надежда Сасс:

Ход конфликта в Украине по многим параметрам напоминает Первую мировую войну: бесконечные линии окопов и почти застывший фронт. Огромный спрос на солдат, на живую силу. Многие эксперты обратили внимание на недавнюю публикацию Залужного для издания The Times, где он намекает, что истощены человеческие ресурсы. А может, мы о роботах подумаем? Как вы считаете, это сигнал того, что война до последнего украинца обречена?

Юрий Дудкин, военный эксперт, участник движения «Другая Украина»:

Т-14 «Армата» – это концепция будущего оружия, он даже не принят на вооружение российской армией. То есть идет тщательная доработка этого вида оружия. Лучший танк на сегодня в мире – это Т-90. Об этом даже говорят иностранные военные эксперты. Причем те эксперты, которые были в высших эшелонах власти. США и НАТО намного отстают от России и Китая в этих разработках, а тем более в производстве. Американцы в 70-80-е годы, когда развязали холодную войну, а СССР все никак не мог догнать США по выпуску и конструированию таких видов вооружения, как крылатые ракеты «Томагавк». Сегодня же крылатые ракеты России, а тем более гиперзвуковые ракеты, не имеющие аналогов в мире, давным-давно превосходят американские типы вооружений. Не Россия догоняет США, а США сейчас ввязываются в гонку вооружений. Военный эксперт Дудкин: Пашинян явно недопонимает значение ОДКБ. Это вопросы коллективной безопасности – подробности здесь. Как связано производство оружия с экономикой?

Николай Бузин:

Оружие – это производное от экономики. Не будет экономики, не будет никакого оружия. Мне удалось быть у основ планирования систем вооружения Беларуси. И я понимаю, что у нас то же самое делается. Каждая программа у нас рассчитана на пять лет. Мы свои задачи выполняем. Вы это видите, исходя из преобразования системы вооружения нашего государства. Мы не тратим такие деньги, но концентрация усилия на основных направлениях. Развиваем то, что необходимо в первую очередь. У нас никогда не было собственных ракет, нам говорили, что мы не способны это сделать. Сегодня собственная ракета разработана, она принимается на вооружение. Чем отличаются ОДКБ и НАТО? Надежда Сасс:

В Беларуси население занимает одну из ключевых ролей. Чья это заслуга?