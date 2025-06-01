«Надо понимать, что страны Балтии, и Финляндии, и Швеции действуют не из-за того, что им резко захотелось провокаций. Понятно, что это централизованное действие со стороны НАТО, Альянса против России, попытка напугать Россию».
«По примеру новой американской администрации».
Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 1 июня, в 22:00.
Когда у вас своя валюта, вы можете играть с курсом. А когда единая валюта, бремя инфляции несете совместно
«Вашингтон вот этот конфликт в Европе устраивает, и они пользуются недоговороспособностью сторон. Каждая страна пытается с позиции силы».
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