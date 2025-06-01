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Новости по тегу #Александр Михайлов

Сможет ли НАТО полностью заблокировать экспорт из российских портов на Балтике? Мнения
01 июня 2025 20:03

Сможет ли НАТО полностью заблокировать экспорт из российских портов на Балтике? Мнения

Михайлов: пора Финский залив переименовать в Русский
01 июня 2025 19:31

Михайлов: пора Финский залив переименовать в Русский

Что стоит за новыми провокациями в Балтийском море? Анонс «САСС уполномочен заявить»
31 мая 2025 17:07

Что стоит за новыми провокациями в Балтийском море? Анонс «САСС уполномочен заявить»

«Это лишь вопрос времени». Грозит ли Евросоюзу распад? Мнение экспертов
20 октября 2024 19:19

«Это лишь вопрос времени». Грозит ли Евросоюзу распад? Мнение экспертов

Устроит ли «план победы» Зеленского западных партнёров? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
19 октября 2024 14:19

Устроит ли «план победы» Зеленского западных партнёров? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Оружие будущего. Эксперты рассказали, чем наши разработки лучше западных
01 декабря 2023 11:43

Оружие будущего. Эксперты рассказали, чем наши разработки лучше западных

Освоение космоса и новейшие технологии. В чём секрет успеха быстрого развития Китая?
30 ноября 2023 12:53

Освоение космоса и новейшие технологии. В чём секрет успеха быстрого развития Китая?

«Уникальные разработки». Смогут ли роботы заменить людей на поле боя и какие дроны уже используют?
26 ноября 2023 19:14

«Уникальные разработки». Смогут ли роботы заменить людей на поле боя и какие дроны уже используют?

США отстают по военпрому. Какое оно – оружие будущего – обсудят в «САСС уполномочен заявить»
25 ноября 2023 13:43

США отстают по военпрому. Какое оно – оружие будущего – обсудят в «САСС уполномочен заявить»

Российское ядерное оружие или американское – какое сильнее? Ответил руководитель Бюро военно-политического анализа
10 апреля 2023 13:35

Российское ядерное оружие или американское – какое сильнее? Ответил руководитель Бюро военно-политического анализа

Чем отличается тактическое ядерное оружие от стратегического? Рассказали эксперты
10 апреля 2023 12:28

Чем отличается тактическое ядерное оружие от стратегического? Рассказали эксперты

Как отреагировал Запад на размещение ТЯО в Беларуси и что будет дальше? Прогноз от Александра Михайлова
10 апреля 2023 10:58

Как отреагировал Запад на размещение ТЯО в Беларуси и что будет дальше? Прогноз от Александра Михайлова