«Уникальные разработки». Смогут ли роботы заменить людей на поле боя и какие дроны уже используют?

Оружие будущего. Какие технические устройства станут доминировать на поле боя в ближайшей перспективе? Какими военными разработками могут похвастаться Россия и Беларусь? И как оружие способно само по себе стать гарантом безопасности? Об этом рассуждают эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ: И США, и Китай, и Израиль активно ведут разработки ударных дронов, системы искусственного интеллекта, которые смогут самостоятельно принимать решение об открытии огня на поражение. Возникает вопрос: не грозит ли действительно человечеству то будущее, которое показано в «Терминаторе»? Насколько вообще роботы могут в обозримом будущем заменить людей на поле боя?

Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа (Россия):

В годы пандемии я приехал в Китай, в Гуаньчжоу, на крупный международный форум вооружений. Специально пробрался в самый китайский павильон, который они презентовали своему министру обороны, своему оборонному ведомству. Я поразился тому обилию, тому количеству различных изделий, различных средств воздушного поражения – дроны, беспилотные аппараты, микродроны, ударники, тактические аппараты, дроны-разведчики, дроны-бомберы. Там целый ряд – около 50 фирм боролись за госзаказ от китайского Минобороны.

Я все это ходил фотографировал – там было более 300 изделий. Но это были 2018-2019 годы, зима 2018-2019. Сейчас (я прилетел три дня назад из Дубая с авиафорума) это уже тренд всех ключевых производителей оружия – создавать системы дронов, линейки дронов: от небольших, абсолютно субъективных, с небольшими военными задачами, специфичных дронов до крупных ударников, которые стоят миллионы долларов, которые навешивают на себя ряд новых функций.

И еще один момент: практически все работают с роями дронов. То есть ты приходишь на презентацию: есть мультимедийно, есть модели, ведущий аппарат – это либо истребитель четвертого или пятого поколения, вокруг него дроны, которые прикрывают его, которые самостоятельно решают военные, поставленные центром принятия решений задачи. Вот эта концепция сейчас заложена и в нашем новом истребителе пятого поколения Су-57, с ним рядом будут находиться дроны типа «Охотник». Минобороны России уже презентовало это изделие. Опять же, этим занимается наша Объединенная авиастроительная корпорация. Это абсолютно уникальные авиационные разработки. Но надо понимать: коллективный Запад работает в том же направлении.

Вот я был на площадках шведов, французов, англичан, американцев, израильтян. Правда, Израиль в этом году не выставился. Оставим эту историю отдельно – все показывают дроны, группы дронов, рои дронов и все презентуют новые системы управления ими с применением, естественно, искусственного интеллекта. То есть это тема № 1 на международных выставках.