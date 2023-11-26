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Военный эксперт Дудкин: Пашинян явно недопонимает значение ОДКБ. Это вопросы коллективной безопасности

26 ноября 2023 19:19
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Оружие будущего. Какие технические устройства станут доминировать на поле боя в ближайшей перспективе? Какими военными разработками могут похвастаться Россия и Беларусь? И как оружие способно само по себе стать гарантом безопасности? Об этом рассуждают эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Военный эксперт Дудкин: Пашинян явно недопонимает значение ОДКБ. Это вопросы коллективной безопасности-1

Надежда Сасс, СТВ:
Мы не можем не обратить внимание на отсутствие премьер-министра Армении. Скажите, пожалуйста, насколько это влияет на расстановку сил в регионе? Не так давно лидер Беларуси Александр Лукашенко сказал, что постарается убедить в более взвешенном, обдуманном решении, которое будет нацелено на перспективу, будущее Армении. Как вы считаете, удастся ли это? Потому как западные силы всячески пытаются вбить кол во взаимоотношения партнеров Российской Федерации и Республики Беларусь.

Военный эксперт Дудкин: Пашинян явно недопонимает значение ОДКБ. Это вопросы коллективной безопасности-4

Юрий Дудкин, военный эксперт, участник движения «Другая Украина»:
Дело в том, что на саммите ОДКБ рассматриваются прежде всего военно-политические вопросы. И те демарши, которые уже неоднократно осуществляет руководство Армении, не способствуют укреплению обороноспособности этого государства – Армении. То есть господин Пашинян явно недопонимает то значение, которое имеет подобный вид существования ОДКБ. Безусловно, я считаю, что сегодня самыми перспективными отношениями в этой области являются союзные, в том числе военные отношения, и сотрудничество России и Беларуси. Это пример всем государствам, которые входят в этот союз. Мы должны развивать его. Не делать так, как Армения, обидевшись на дядю какого-то – мол, не защитили их Нагорный Карабах. Надо было вначале Карабах Армении принять в свой состав, признать эту республику. А затем предъявлять претензии к России, ОДКБ – почему их не защищали? Поезд ушел. Сегодня ОДКБ решает уже совершенно иные проблемы, вопросы, связанные действительно с коллективной безопасностью. И не только на европейской части континента, но и в Юго-Восточной Азии. Государства, граничащие в среднеазиатской части. Поэтому комплекс вопросов колоссально велик, и об этом свидетельствует присутствие на этом совещании не только министров обороны, министра иностранных дел, но и глав государств, входящих в этот союз.

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# ОДКБ # Надежда Сасс # Юрий Дудкин # Фотофакт

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