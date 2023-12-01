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«Задача военной науки – заглянуть вперёд». Бузин сделал прогноз о создании новых центров силы

01 декабря 2023 11:35
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Оружие будущего. Какие технические устройства станут доминировать на поле боя в ближайшей перспективе? Какими военными разработками могут похвастаться Россия и Беларусь? И как оружие способно само по себе стать гарантом безопасности? Об этом рассуждают эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:
Не является ли конфликт в Украине последним такого рода?

«Задача военной науки – заглянуть вперёд». Бузин сделал прогноз о создании новых центров силы-1

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Нет, он не является последним. В перспективе мы можем ожидать, скорее всего, так оно и будет, подобные конфликты в других точках планеты. Идет переустройство мира и его передел. Создаются новые центры силы, в этих условиях без военной силы эту задачу решить нельзя. Настораживает общая обстановка, которая не становится лучше. Она влияет на каждого человека, на государство, но мы к этому шли.

Не из воздуха появились и все эти средства поражения, тактика их применения, соответствующие подходы. Все разрабатывается умами человеческими. И все это не может возникнуть из ниоткуда. У Госкомвоенпрома есть такие же разработки, не хуже. Мы не стоим на месте, идет развитие. Задача военной науки – заглянуть вперед. Наш научно-технологический задел позволяет реализовать наши мысли.

Подробности в видео

# Международная политика # Надежда Сасс # Николай Бузин # Фотофакт

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