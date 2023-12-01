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Президент Беларуси принял участие в церемонии открытия климатического саммита в ОАЭ

01 декабря 2023 10:52
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Александр Лукашенко в Дубае принимает участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата. Проходит он в мини-городке «Экспо-Сити», здесь же состоялась и первая на Ближнем Востоке всемирная выставка «ЭКСПО», сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси принял участие в церемонии открытия климатического саммита в ОАЭ-1

На встречу высокого уровня прибыли делегации более чем из 150 стран. Белорусского лидера приветствовали президент ОАЭ и генеральный секретарь ООН.

Президент Беларуси принял участие в церемонии открытия климатического саммита в ОАЭ-4

Стоит отметить, что подобного формата встречи, а масштабы впечатляющие, это еще и хорошая возможность переговорить лидерам друг с другом. Так, Александр Лукашенко до начала саммита в кулуарах (работа прессы там не предусматривалась) пообщался с президентами Сербии, Кубы, Того, Ботсваны, Экваториальной Гвинеи, Кении, Зимбабве.

Президент Беларуси принял участие в церемонии открытия климатического саммита в ОАЭ-7

К слову, забегая вперед, отметим что с лидером Зимбабве президент Беларуси чуть позже провел полноценную встречу. С глазу на глаз белорусский лидер обсудил важное с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Президент Беларуси принял участие в церемонии открытия климатического саммита в ОАЭ-10

После переговоров, что называется, «на ногах» участников большой встречи ждало совместное фотографирование. Наш Первый – в первому ряду! После состоялась церемония открытия Всемирного саммита по борьбе с изменением климата. В течение двух дней главы государств и правительств выступят с заявлениями, в которых обозначат позиции своих стран в отношении экологической и климатической безопасности. Выступление Александра Лукашенко запланировано ближе к вечеру.

Подробности – в нашем следующем выпуске.

# Экология # Фотофакт

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