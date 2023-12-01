Президент Беларуси принял участие в церемонии открытия климатического саммита в ОАЭ
Александр Лукашенко в Дубае принимает участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата. Проходит он в мини-городке «Экспо-Сити», здесь же состоялась и первая на Ближнем Востоке всемирная выставка «ЭКСПО», сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
На встречу высокого уровня прибыли делегации более чем из 150 стран. Белорусского лидера приветствовали президент ОАЭ и генеральный секретарь ООН.
Стоит отметить, что подобного формата встречи, а масштабы впечатляющие, это еще и хорошая возможность переговорить лидерам друг с другом. Так, Александр Лукашенко до начала саммита в кулуарах (работа прессы там не предусматривалась) пообщался с президентами Сербии, Кубы, Того, Ботсваны, Экваториальной Гвинеи, Кении, Зимбабве.
К слову, забегая вперед, отметим что с лидером Зимбабве президент Беларуси чуть позже провел полноценную встречу. С глазу на глаз белорусский лидер обсудил важное с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
После переговоров, что называется, «на ногах» участников большой встречи ждало совместное фотографирование. Наш Первый – в первому ряду! После состоялась церемония открытия Всемирного саммита по борьбе с изменением климата. В течение двух дней главы государств и правительств выступят с заявлениями, в которых обозначат позиции своих стран в отношении экологической и климатической безопасности. Выступление Александра Лукашенко запланировано ближе к вечеру.
Подробности – в нашем следующем выпуске.