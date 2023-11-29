Почему важны долгосрочные научные разработки? Ответил Николай Бузин

Оружие будущего. Какие технические устройства станут доминировать на поле боя в ближайшей перспективе? Какими военными разработками могут похвастаться Россия и Беларусь? И как оружие способно само по себе стать гарантом безопасности? Об этом рассуждают эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Никоим образом. Это было определенное заблуждение, ведь идет вложение на перспективу. Есть долгосрочное планирование, в том числе разработки долгосрочные, которые позволят в перспективе решать те задачи, которые сейчас решаются в СВО. То, что сейчас воюет, начало разрабатываться несколько десятилетий назад. Постановки задач были сделаны тогда, просто конфликт заставил ускориться, решать задачи оперативно, вытащить из загашника все наработки. Это называется научный задел и технологический задел.

И если бы его не было, Россия не сумела бы увеличить в разы производство оружия. Она бы не сумела технологически решить сегодняшнее положение. Случилось бы то, о чем очень мечтали США и их союзники, случилось бы перенапряжение и нехватка определенных направлений. А мы видим сейчас совершенно другое. Перенапряжение, нехватка есть с западной стороны. И это показатель того, что научный задел, технологический задел в России и Беларуси есть.