Чем опасно оружие с искусственным интеллектом? Ответил военный эксперт

Оружие будущего. Какие технические устройства станут доминировать на поле боя в ближайшей перспективе? Какими военными разработками могут похвастаться Россия и Беларусь? И как оружие способно само по себе стать гарантом безопасности? Об этом рассуждают эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Юрий Дудкин, военный эксперт, участник движения «Другая Украина»:

Ядерное оружие существует с 1945 года. И оно даже было применено американцами в Японии. А вот когда говорим об оружии с искусственным интеллектом, то это совсем иная сфера, более сложная сфера, более закрытая. Я слушал интервью Джеймса Кэмерона, который снял знаменитый блокбастер «Терминатор». Когда у него спросили на эту тему: что вы думаете? Он сказал: «Снимая этот фильм, я не думал, что это завтра настанет так быстро».