Прямой эфир

Чем опасно оружие с искусственным интеллектом? Ответил военный эксперт

28 ноября 2023 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Оружие будущего. Какие технические устройства станут доминировать на поле боя в ближайшей перспективе? Какими военными разработками могут похвастаться Россия и Беларусь? И как оружие способно само по себе стать гарантом безопасности? Об этом рассуждают эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Чем опасно оружие с искусственным интеллектом? Ответил военный эксперт-1

Юрий Дудкин, военный эксперт, участник движения «Другая Украина»:
Ядерное оружие существует с 1945 года. И оно даже было применено американцами в Японии. А вот когда говорим об оружии с искусственным интеллектом, то это совсем иная сфера, более сложная сфера, более закрытая. Я слушал интервью Джеймса Кэмерона, который снял знаменитый блокбастер «Терминатор». Когда у него спросили на эту тему: что вы думаете? Он сказал: «Снимая этот фильм, я не думал, что это завтра настанет так быстро».

Военный эксперт Дудкин: Пашинян явно недопонимает значение ОДКБ. Это вопросы коллективной безопасности – подробности здесь.

# Международная политика # Надежда Сасс # Юрий Дудкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент анонсировал ряд международных переговоров и встреч
27 ноября 2023 13:49

Президент анонсировал ряд международных переговоров и встреч

«Это подвиг Госкомвоенпрома». Какое новое вооружение появилось в Беларуси?
27 ноября 2023 11:47

«Это подвиг Госкомвоенпрома». Какое новое вооружение появилось в Беларуси?

Елфимов: «Такер, не хочешь стать напарником Трампа?» Как эти политики могут спасти летящие в пропасть США
27 ноября 2023 07:20

Елфимов: «Такер, не хочешь стать напарником Трампа?» Как эти политики могут спасти летящие в пропасть США