Освоение космоса и новейшие технологии. В чём секрет успеха быстрого развития Китая?

Оружие будущего. Какие технические устройства станут доминировать на поле боя в ближайшей перспективе? Какими военными разработками могут похвастаться Россия и Беларусь? И как оружие способно само по себе стать гарантом безопасности? Об этом рассуждают эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа (Россия):

Внимательно следим за Китаем и его развитием. Они очень хорошие ученики нашего государства в том плане, что они очень четко освоили те военно-технические технологии, которые во многом они унаследовали и от нашего военно-технического сотрудничества. Я слежу за их инновациями, они давят уже коллективный Запад на международных форумах. Только за этот год на двух крупнейших форумах Ближнего Востока китайцы преобладали. Большее количество изделий, больше размахи павильонов.

Конечно, много упирается в материальные вещи. Они оплачивают эти площадки, у них есть деньги на это, но это еще раз говорит о том, что самый крупный кошелек сейчас в евразийском пространстве – это Китай. Они к 2021 году заявили о создании двух гиперзвуковых изделий воздушного и наводного базирования. Это где-то аналог нашего «Кинжала», «Циркона». Только за 2023 год сейчас поставили на вооружение более 40 надводных и подводных носителей для высокоточного, сверхзвукового, гиперзвукового оружия. А представьте количество ракет, которые к этим носителям были произведены. При этом американцы тоже пытаются в этом плане не отставать. Они строят самый крупный в Европе завод в Польше, совсем рядом с украинской границей. Для них это перспективный театр военных действий.

Китай очень четко занимается освоением космоса. По количеству пусков он уже превосходит две ключевые космические державы.