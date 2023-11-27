«Это подвиг Госкомвоенпрома». Какое новое вооружение появилось в Беларуси?

Оружие будущего. Какие технические устройства станут доминировать на поле боя в ближайшей перспективе? Какими военными разработками могут похвастаться Россия и Беларусь? И как оружие способно само по себе стать гарантом безопасности? Об этом рассуждают эксперты в программе « САСС уполномочен заявить ».

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У нас появилось стрелковое вооружение, боеприпасы, которых никогда не было. Это на самом деле достижение страны. Это задача, которая была поставлена Президентом около пяти лет назад. Это заставляет нас ускоряться.

Система «Полонез» на 300 километров сделана за полтора года, это подвиг Госкомвоенпрома. Для страны нашего уровня создать эту систему, сегодня она уже прошла все стадии испытания, а сейчас идет испытание ракеты, это огромное достижение. Мы много говорили о беспилотниках. «Ланцет» уже произвел фурор во всем мире. Это российский «Ланцет». Наши системы, которые мы в том числе разрабатываем, тоже востребованы. Они показывают, что мы способные решать практически все задачи на поле боя.

В Беларуси нет сегодня только одного – авиации. Но мы сейчас поставили перед собой задачу войти в кооперативные связи с Россией и производить сначала отдельные компоненты, а потом выйти на авиацию собственную. Компетенции в стране появятся. А это задел на перспективу, задел на обеспечение национальной безопасности. И главное – это сдерживание для тех, у кого возникают идиотские мысли, что мы поднимем руки и сдадимся. Такого не будет никогда.

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