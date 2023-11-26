Прямой эфир

Сколько лет нужно США, чтобы восполнить склады боеприпасов из-за помощи Украине? Объяснил доктор военных наук

26 ноября 2023 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Оружие будущего. Какие технические устройства станут доминировать на поле боя в ближайшей перспективе? Какими военными разработками могут похвастаться Россия и Беларусь? И как оружие способно само по себе стать гарантом безопасности? Об этом рассуждают эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Сколько лет нужно США, чтобы восполнить склады боеприпасов из-за помощи Украине? Объяснил доктор военных наук-1

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Хочу вернуться к схеме. Чем она хороша? Она наглядна. 155 миллиметров – сейчас о них говорится больше всего во всем мире. Рассказывают: хотим миллион. Европа обещает их, так скажем, поставить. Возможности США самые высокие в мире – это 240 тысяч.

Сколько лет нужно США, чтобы восполнить склады боеприпасов из-за помощи Украине? Объяснил доктор военных наук-4

Из них 93 тысячи они забирают себе для решения внутренних задач, для обучения. Невозможно их отдать. И получается следующий момент: вот та цифра общая на восстановление не соответствует действительности. Это при условии, что сегодня Украина больше не будет востребована.

Сколько лет нужно США, чтобы восполнить склады боеприпасов из-за помощи Украине? Объяснил доктор военных наук-7

Надежда Сасс, СТВ:
Отправки будут остановлены.

Николай Бузин:
Это при условии, что не будет Израиля, который является тоже получателем боеприпасов. И это лучший из вариантов развития событий.

Вот это схема США для Пентагона и руководства США. Это им перспектива и обоснование необходимости выделения на вооружение. Для них это прекрасно. Чем она хороша для нас? Взглянуть на проблемы с другой стороны. Отдать должное Российской Федерации – сумела локализовать производство систем поражения, но на собственной территории. Это большого стоит. Сегодня Беларусь идет по этому же пути.

Сколько лет нужно США, чтобы восполнить склады боеприпасов из-за помощи Украине? Объяснил доктор военных наук-10

Читайте также:

«Уникальные разработки». Смогут ли роботы заменить людей на поле боя и какие дроны уже используют?

Военный эксперт Дудкин: Пашинян явно недопонимает значение ОДКБ. Это вопросы коллективной
безопасности

Авдонин об ОДКБ: «На военно-политической карте мира сформировалась мощная самодостаточная структура»

# Оружие и боеприпасы # общество # Николай Бузин # Надежда Сасс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Уникальные разработки». Смогут ли роботы заменить людей на поле боя и какие дроны уже используют?
26 ноября 2023 19:14

«Уникальные разработки». Смогут ли роботы заменить людей на поле боя и какие дроны уже используют?

Пётр Петровский: Лукашенко без потрясений произвёл белорусскую консервативную революцию!
26 ноября 2023 19:03

Пётр Петровский: Лукашенко без потрясений произвёл белорусскую консервативную революцию!

Божена Ерёмич: «Мы получаем уже приглашения на другие международные конкурсы»
26 ноября 2023 18:16

Божена Ерёмич: «Мы получаем уже приглашения на другие международные конкурсы»