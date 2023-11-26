Сколько лет нужно США, чтобы восполнить склады боеприпасов из-за помощи Украине? Объяснил доктор военных наук

Оружие будущего. Какие технические устройства станут доминировать на поле боя в ближайшей перспективе? Какими военными разработками могут похвастаться Россия и Беларусь? И как оружие способно само по себе стать гарантом безопасности? Об этом рассуждают эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Хочу вернуться к схеме. Чем она хороша? Она наглядна. 155 миллиметров – сейчас о них говорится больше всего во всем мире. Рассказывают: хотим миллион. Европа обещает их, так скажем, поставить. Возможности США самые высокие в мире – это 240 тысяч.

Из них 93 тысячи они забирают себе для решения внутренних задач, для обучения. Невозможно их отдать. И получается следующий момент: вот та цифра общая на восстановление не соответствует действительности. Это при условии, что сегодня Украина больше не будет востребована.

Надежда Сасс, СТВ:

Отправки будут остановлены.

Николай Бузин:

Это при условии, что не будет Израиля, который является тоже получателем боеприпасов. И это лучший из вариантов развития событий.

Вот это схема США для Пентагона и руководства США. Это им перспектива и обоснование необходимости выделения на вооружение. Для них это прекрасно. Чем она хороша для нас? Взглянуть на проблемы с другой стороны. Отдать должное Российской Федерации – сумела локализовать производство систем поражения, но на собственной территории. Это большого стоит. Сегодня Беларусь идет по этому же пути.