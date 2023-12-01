Заявление Александра Лукашенко запланировано на второй день работы Всемирного саммита по климату
Второй день Всемирного саммита по климату в Объединенных Арабских Эмиратах. Белорусская делегация во главе с Президентом продолжает работу, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
В Дубае стартовал Всемирный саммит по климату. Позицию Беларуси озвучит Лукашенко
Как рассказали в МИД Беларуси, накануне состоялись двусторонние встречи. Они носили подготовительный характер для участия в саммите главы нашего государства. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник совместно с египетским коллегой провели краткую встречу с председателем климатической конференции Султаном Аль-Джабером. Сегодня стартует сегмент высокого уровня. Запланировано заявление Александра Лукашенко.
Сергей Алейник: в Беларуси восстановительные работы по лесам превышают объемы вырубки. Подробности здесь.
Отметим, в саммите принимают участие лидеры и представители правительств 140 стран. Это подтверждает, что сегодня вопрос экологической безопасности более чем актуален для всего мира.