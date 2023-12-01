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Заявление Александра Лукашенко запланировано на второй день работы Всемирного саммита по климату

01 декабря 2023 06:39
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Второй день Всемирного саммита по климату в Объединенных Арабских Эмиратах. Белорусская делегация во главе с Президентом продолжает работу, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

В Дубае стартовал Всемирный саммит по климату. Позицию Беларуси озвучит Лукашенко

Заявление Александра Лукашенко запланировано на второй день работы Всемирного саммита по климату-1

Как рассказали в МИД Беларуси, накануне состоялись двусторонние встречи. Они носили подготовительный характер для участия в саммите главы нашего государства. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник совместно с египетским коллегой провели краткую встречу с председателем климатической конференции Султаном Аль-Джабером. Сегодня стартует сегмент высокого уровня. Запланировано заявление Александра Лукашенко.

Сергей Алейник: в Беларуси восстановительные работы по лесам превышают объемы вырубки. Подробности здесь.

Заявление Александра Лукашенко запланировано на второй день работы Всемирного саммита по климату-4

Отметим, в саммите принимают участие лидеры и представители правительств 140 стран. Это подтверждает, что сегодня вопрос экологической безопасности более чем актуален для всего мира.

# Экология # Александр Лукашенко # Сергей Алейник # Фотофакт

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