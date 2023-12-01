Заявление Александра Лукашенко запланировано на второй день работы Всемирного саммита по климату

Второй день Всемирного саммита по климату в Объединенных Арабских Эмиратах. Белорусская делегация во главе с Президентом продолжает работу, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. В Дубае стартовал Всемирный саммит по климату. Позицию Беларуси озвучит Лукашенко

Как рассказали в МИД Беларуси, накануне состоялись двусторонние встречи. Они носили подготовительный характер для участия в саммите главы нашего государства. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник совместно с египетским коллегой провели краткую встречу с председателем климатической конференции Султаном Аль-Джабером. Сегодня стартует сегмент высокого уровня. Запланировано заявление Александра Лукашенко. Сергей Алейник: в Беларуси восстановительные работы по лесам превышают объемы вырубки. Подробности здесь.