Новые предложения Лукашенко четырежды «лайкнул» Путин. Какие смелые темы поднял наш Президент в Бишкеке?

На неделе прошел саммит Евразийского экономического союза. В Бишкеке звучали разные мнения, но созвучные в том, что мир меняется на глазах. Однополярная система рушится, и уже понятно: как раньше не будет. Но Запад не хочет сдавать позиции. Украина – только вершина айсберга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С новой силой вспыхнул конфликт между Сербией и Косово, где прослеживается германо-британский след. Запад хотел поджечь и наш дом в 2020-м, но не вышло. Так что за сотворение нового мира придется побороться. Но если присмотреться, то свет уже проступает из тьмы, а в нем и осторожные очертания будущей реальности. Мы можем видеть закрепление атлантического полюса. Китайского. Вокруг Персидского залива возникает свой полюс притяжения. Индия – отдельный центр. Выделяется Латинская Америка – Африка. Возрастает роль и ЕАЭС, вокруг которого так или иначе группируются бывшие страны СССР. Но чтобы вся эта система задышала, на данном этапе важно навести порядок внутри каждого из центров притяжения. Так вот на саммите в Бишкеке корректировали базовые настройки ЕАЭС. Наш Президент, как, впрочем, и всегда, воды не лил, а выступал с конкретикой: уйти от доллара, развивать промкооперацию, преодолеть формат «пятерки» и выйти на сотрудничество с более крупными БРИКС и ШОС, что может еще круче изменить баланс и расстановку сил на планете. О саммите, отголоски которого раздались далеко по миру, расскажет политобозреватель Евгений Пустовой. Что было на информационном виду, а что осталось в кулуарах Высшего Евразийского совета?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Заснежено-туманный Бишкек в преддверии саммита ЕАЭС. Погода в какой-то мере передает настроение интеграционной площадки. Похолодание и замораживание отношений России с партнерами коллективного Запада. При таком внешнеполитическом микроклимате у евразийской интеграции есть все шансы заявить о себе с новой силой. Записать стендап на улицах Бишкека нам спокойно не давали. Прохожие подходили пообщаться. К русскоязычным там относятся с пиететом. А к белорусам – с восторгом. Бишкек ведь при Союзе стал настоящим городом, а многое позитивное из СССР в Беларуси осталось.

Галина Алиева, жительница Бишкека:

У вас у руля такой папа. Лукашенко. И я очень благодарю его и желаю ему от души здоровья. Президента Беларуси здесь уважают. Даже девушки в национальных одеждах бойко и бесцеремонно оттолкнули оператора, чтобы подойти поближе к первому лицу Беларуси. Лукашенко проводит неформальные переговоры с Президентом Кыргызстана. Читайте здесь.

Иссык-Куль, туристические высоты Тянь-Шаня. Это Президенту не показали. Визит был недолгим и насыщенным. Вечером – о межгосударственных отношениях Беларусь – Кыргызстан. С утра – саммит ЕАЭС.

Я опоздал? Mersedes слабый, не заводится. Пешком пришел. Образные «мерседесы» точно не выдержали мороза в день саммита ЕАЭС. Впрочем, как и экономика Европы – похолодания с Россией. Лукашенко: «Мы уже в определенной степени закалились». Давление санкций ослабло – что ожидает ЕАЭС? Бишкек – второй раз принимает саммит ЕАЭС. Этот после вынужденного общения онлайн. ЕАЭС можно критиковать за что не сделано. Это легче. Но в трудных условиях санкций, постковидного передела мировой экономики и даже запрограммированного продовольственного кризиса евразийская интеграция показала себя неплохо. Авдонин про саммит ЕАЭС: «Работа по укреплению наших экономик дает возможность не впадать в кризис». Подробности.

Промышленность Кыргызстана создана при СССР. Разрушена – в постсоветское время. Европейские инвесторы оставили после себя гостиницы, разрушив промышленность, превратив Кыргызстан в дешевый среднеазиатский курорт с серыми домами на фоне фешенебельных отелей. Мы пошли по другому пути. Поэтому готовы инвестировать сюда новые компетенции. Производство лифтов, трансформаторов, карьерных самосвалов и доминирование белорусов в выпуске евразийского электробуса. А теперь вот и строительство железной дороги. Внутриинтеграционные проекты становятся более выгодными. Лукашенко поручил создать проекты совместных производств в ЕАЭС. Кто и как будет их финансировать? Читайте здесь. В большом формате все проходит обычно по протоколу. Чинно что ли. Все сложные вопросы – в узком составе. С глазу на глаз.

Евгений Пустовой:

Государственная резиденция «Ала-Арча» расположена в самом живописном месте Бишкека. Природные красоты, целый комплекс современных зданий. Но для удобства саммит проходит в одном лишь конгресс-холле. Здесь глав государств встречали, там совместное фотографирование, справа будет проходить большое пленарное заседание. Но самое интересное проходит за этими дверями – узкий состав. Поэтому здесь никакой прессы, лишь сотрудники служб безопасности. Но наш Президент даже немейнстримные темы озвучивает смело. ЕАЭС ведь не просто бумажный тигр. Теперь это альтернатива. И интеграционный мост. Лукашенко: нас пытаются расколоть и изолировать, а мы планомерно расширяем торговое сотрудничество. Подробности тут. Былые белорусские инициативы, промышленная кооперация и продовольственная интеграция, уже в устах руководства других стран. А новые предложения Александра Лукашенко четырежды лайкнул Владимир Путин.

Владимир Путин, Президент России:

Я не могу не согласиться с Александром Григорьевичем, когда он говорит, что нам нужно эффективнее работать по устранению этих барьеров. Это правда, они мешают свободной торговле между нашими странами, и мы должны над этим энергичнее работать. Важно приступить к подготовке новых документов стратегического планирования, задающих основные векторы дальнейшего интеграционного взаимодействия на среднюю и долгосрочную перспективу. Хочу обратить внимание на то, что было сказано Президентом Беларуси. У нас в принципе кооперация развивается неплохо. В последнее время наметилась позитивная работа по некоторым ключевым, важнейшим направлениям взаимодействия. Это самый согласованный саммит ЕАЭС в истории белорусско-российских отношений. Впрочем, и другие участники евразийской интеграции были сговорчивыми. Казахстан предлагал цифровизировать отношения, Узбекистан намекал на быстрейшее вхождение в основной состав, пока наблюдатель. Беларусь озвучила стратегию развития. По пунктам. Лукашенко: «Эпоха доминирования доллара завершается». Читайте здесь.