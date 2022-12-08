«Сама жизнь вынуждает». Политолог объяснил, почему Беларусь так активна в ЕАЭС

Президент Беларуси проводит неформальные переговоры с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым. В Бишкеке наш борт номер один приземлился несколько часов назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 декабря здесь состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы – вот постулаты региональной экономической интеграции. Беларусь, Россия и Казахстан – страны основательницы. Днем позже к евразийскому союзу присоединились Армения, затем Кыргызстан. В 2022 году Бишкек председательствует в объединении. Но всегда активности не занимать Минску. Известный управленец из Беларуси Михаил Мясникович – председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. Это постоянно действующий наднациональный орган – если проще сказать, правительство ЕАЭС. Наш Президент часто поднимает самые злободневные и порой неудобные проблемы этой интеграционной площадки.

Алексей Дзермант, политолог:

Наша позиция всегда заключалась в том, чтобы промышленная кооперация, импортозамещение в рамках союза, расчет в национальных валютах – это было обязательным требованием. И сейчас сама жизнь вынуждает нас к этому приходить. Поэтому у нас позиция очень активная в рамках союза, и Президент всегда отстаивает принципиальные вещи, от которых зависит в том числе наше благосостояние и наше экономическое благополучие. Потому что мы, страна индустриальная, ориентированная на внешние рынки.

Читайте также:

Лукашенко проводит неформальные переговоры с президентом Кыргызстана

Авдонин про саммит ЕАЭС: «Работа по укреплению наших экономик дает возможность не впадать в кризис»

Посол Беларуси в Кыргызстане: в 2021 году товарооборот между странами достиг почти 100 миллионов долларов