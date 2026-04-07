Мехрабов: помогающим США и Израилю против Ирана грозит серьезная опасность

Мирриза Мехрабов, востоковед, иранист, политолог:

Более того, каждый раз, когда мы смотрим спикера штаб-квартиры, то есть это главная штаб-квартира, которая ведет и координирует боевые действия, каждый раз они говорят, что у нас есть сюрприз. И каждый раз они на самом деле этот сюрприз делают и удивляют многих аналитиков.

Более того, эти ракеты, которые были посланы в стороны островов, в том числе Диего-Гарсия, то, что мы видели, это на самом деле сюрприз. Потому что по оценкам, дальность ракеты 2000-2500, а расстояние от Ирана до Диего-Гарсия 4000-4500 км. Глядишь, там близко и к межконтинентальным ракетам. И вообще основатель ракетной программы сказал, что для нас вопрос расстояния уже не имеет смысла.

Почему? Потому что, по его словам, они уже понимают, и у них есть возможность создавать ракеты той или иной дальности. Просто вопрос в том, насколько это целесообразно экономически, насколько это целесообразно в планах боевых действий? То есть если наши потенциальные враги находятся в регионе, то зачем вообще нам ракеты, дальностью 4000-5000 километров?

Но теперь мы видим очень интересный инцидент. Если они объявили законными целями всех тех, кто помогают в проведении боевых операций. В регионе баз уже не осталось. Все идет через третьи страны, в том числе и в Европе. А не является ли это сигналом для тех стран, которые в том числе помогают на данный момент проводить эти боевые операции для Ирана? Это тоже вопрос, потому что на данный момент иранцы находятся в таком состоянии, где они говорят, что либо мир для всех, либо все вместе мы будем тонуть, и мы пойдем в этом до конца.

Поэтому, когда они готовы на крайности, в этом есть определенный смысл, и есть определенная опаска того, что это может, конечно же, перейти уже вообще в другие плоскости, в том числе и в Европе, и так далее. И мы видим, что иранцы готовы идти до конца, и с каждым разом все большее давление на них будет оказываться, большее давление и на их союзников в регионе.

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