Что для Беларуси главное в цене на российский газ? Вот что рассказал Александр Лукашенко

После завершения саммита в Бишкеке Александр Лукашенко сразу же планировал отправиться на официальный прием от имени президента Кыргызстана, но, как это часто бывает на полях важных политических мероприятий, главу белорусского государства задержали журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как известно, наш Президент никогда не отказывает в общении репортерам.

Спросили у белорусского лидера и о «газовом вопросе». Глава государства рассказал, что главное в цене на российское топливо и устраивает ли она Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос не в том, какие цены у нас. Вопрос, если уж мы пошли на глубокую кооперацию с Россией (как раз причина этому и бешенство в мире, и войны, и пандемия, и прочее), в том, чтобы при нашей теснейшей интеграции для субъектов хозяйствования были равные возможности. Я часто привожу этот пример: ваше тепличное хозяйство и наше тепличное хозяйство. Там удельный вес тепла очень огромный. Электричество, тепло. Если вы получаете по 60 или 80 долларов (тепличное хозяйство) газ, а мы на границе получаем там 120 долларов, к примеру, газ. Ну какие здесь равные условия? Я не смогу товар свой продать у вас на рынке, а если и могу, то мне надо зарплаты урезать и прочее, прочее. Чтобы конкурировать в цене. Поэтому главное не газ, а равные условия. Пусть газ будет и 1 600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно. Но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Ну, мы договоримся.

Президент Беларуси отметил, что в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным. Главными темами разговора станут экономика и вопросы безопасности.