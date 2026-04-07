«Развязало им руки». Мехрабов заявил, что позиции США и Израиля уже не учитываются Ираном

Мирриза Мехрабов, востоковед, иранист, политолог:

Позиция США, и в том числе и Израиля, они вообще не учитываются Ираном абсолютно. Потому что пока они будут чувствовать себя уверенно, они не будут останавливаться. Потому что такой инцидент случается, наверное… Это сюрприз. Это развязало им руки. Потому что идеологически, с точки зрения Фетвы, они не могли вообще сами что-то сделать. Они могли защищаться. И сейчас они продвинули свою теорию защиты на то, чтобы искоренить. Во-первых, это уход американского контингента из региона. Во-вторых, это вообще смена режима в самом Израиле. Это со слов самих иранцев. И, грубо говоря, о том, чтобы они решились уже на то, чтобы не нести агрессивную политику по отношению к Палестине, по отношению к Ливану, по отношению к Ирану. И они видят единственное решение – это референдум и смену направления в своей внешней политике.

Поэтому, опять-таки, если вернуться к Али Лариджани, мы видим, что если и был человек в Иране, беспрецедентное давление оказывалось на него из-за того, что он договаривается с американцами, он договаривается с западниками. То есть внутренний электорат, который поддерживал верховного лидера, чуть ли не говорил, что он предатель из-за того, что рекомендации верховного лидера не были услышаны. И человек испытывал колоссальное давление. Несмотря на это, был готов к переговорам, и в итоге его это привело к смерти.

Как это можно оценивать? Для иранцев это парадокс, даже для либеральных иранцев. Потому что теперь все остальные либеральные иранцы будут сидеть и думать, а вообще стоит ли, может, я следующий буду.

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