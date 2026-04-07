Мехрабов: Иран – тысячелетняя цивилизация, которая выстоит в любом противостоянии

Мирриза Мехрабов, востоковед, иранист, политолог:

Иранцы очень терпеливый народ и с очень глубокой философией. Народ, который умеет выжидать. Цивилизация, которая имеет историю в несколько тысяч лет, более пяти тысяч лет, конечно же, она не будет пропадать за 10-15 дней. Она будет иметь глубокие корни и выстоит вообще в таком противостоянии. А то, что Трамп говорит о том, что пять дней прекращения… Вообще, я еще в то время, во время первой войны я был в Иране, общался с определенными людьми влиятельными, они говорили, что на самом деле для нас не важно вообще, что Трамп говорит. Потому что, говорят, для нас уже доказано то, что Трамп не имеет никакого влияния. Все, что ему скажут, он это сделает. И, к сожалению, оно так и произошло и сейчас.

То есть, что мы видим? Трамп пришел совсем с другими лозунгами, с предвыборными обещаниями. Американцы, налогоплательщики очень надеялись на это. Никаких войн. А что в итоге? Что мы видим? То есть, получается, опять-таки, обманули и иранцев после первой войны с прекращением огня, обманули и самих американцев. И обманули самих израильтян, которые не хотят этой войны. Потому что я читаю много информации о том, что очень много русскоязычных евреев, которые живут в Израиле, они говорят о том, что мы этой войны не хотим, и она не во благо вообще Израилю. Но, к сожалению, информационная цензура в Израиле, которая сейчас присутствует, не дает оценить ту или иную степень того, что там происходит.

Но можно сделать логические выводы того, что если уже сам Нетаньяху выходит и просит, чтобы другие страны присоединились, так сказать, к борьбе со злом и с террористами. Значит у них что-то идет не так, сами не справляются. Потому что мы видим, что они очень гордо подошли к этому, очень высокомерно, но сейчас уже тон разговоров и высказываний очень сильно поменялся.

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