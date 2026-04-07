В Великобритании усиливаются проблемы с уличной безопасностью. Все больше преступлений остаются безнаказанными. Например, кражи в магазинах на сумму до тысячи фунтов фактически не приводят к ответственности. Около 9 из 10 таких дел не доходят даже до выдвижения обвинений. За год в Англии и Уэльсе зарегистрировано более полумиллиона подобных случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похитителей смартфонов тоже никто не задерживает. В Лондоне смартфоны воруют каждые 7 минут, всего за 2025 год зафиксировано более 70 тысяч таких эпизодов. Вероятность того, что вора привлекут к ответственности, составляет примерно 1 к 170.

Дополнительную угрозу создают так называемые флеш-банды – группы подростков, которые собираются через социальные сети. По данным местных СМИ, в конце марта несколько сотен молодых людей устроили погромы и грабежи на юге Лондона в районе Клапем. Они атаковали магазины известных торговых сетей. Во время беспорядков пострадали пять человек.

Правоохранители не в силах справиться с мобильными бандами, которые быстро формируются и так же моментально исчезают. Задержать удается одного-двух нарушителей, но их не привлекают к суду из‑за несовершеннолетнего возраста.