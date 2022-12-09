Лукашенко поручил создать проекты совместных производств в ЕАЭС. Кто и как будет их финансировать?

В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве наблюдателей на саммите делегация из Узбекистана. В 2021 году товарооборот с ЕАЭС у этой страны вырос на 30 %. В этом уже еще на 40. А инвесторы Евразийского союза создали тысячу различных производств. Более тесным станет и сотрудничество внутри интеграции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается стратегических задач, необходимо, во-первых, в кратчайшие сроки обеспечить реальный выход на реализацию совместных проектов по созданию современнейших производств. Это обязательный элемент нашего экономического суверенитета. Сегодня мы делаем еще один шаг в данном направлении – рассмотрим вопрос о наделении органов союза полномочиями по финансовому содействию промышленной кооперации за счет средств бюджета ЕАЭС. Возможность субсидирования процентных ставок по кредитам позволит вывести финансирование конкретных промышленных проектов Евразийским банком развития на качественно новый уровень.