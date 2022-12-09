Лукашенко поручил создать проекты совместных производств в ЕАЭС. Кто и как будет их финансировать?
В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве наблюдателей на саммите делегация из Узбекистана. В 2021 году товарооборот с ЕАЭС у этой страны вырос на 30 %. В этом уже еще на 40. А инвесторы Евразийского союза создали тысячу различных производств. Более тесным станет и сотрудничество внутри интеграции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается стратегических задач, необходимо, во-первых, в кратчайшие сроки обеспечить реальный выход на реализацию совместных проектов по созданию современнейших производств. Это обязательный элемент нашего экономического суверенитета. Сегодня мы делаем еще один шаг в данном направлении – рассмотрим вопрос о наделении органов союза полномочиями по финансовому содействию промышленной кооперации за счет средств бюджета ЕАЭС. Возможность субсидирования процентных ставок по кредитам позволит вывести финансирование конкретных промышленных проектов Евразийским банком развития на качественно новый уровень.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В рамках сегодняшнего заседания мы продвинулись в том числе по выработке механизма финансирования совместных проектов, совместных программ. Сегодня это решение принято главами государств, будет внесена соответствующая корректировка в договор в установленном порядке, где комиссия будет наделена правом 10 % от антидемпинговых и других компенсационных пошлин направлять на субсидирование процентной ставки по кредитам, которые получены под наши совместные проекты. Это такой реальный финансовый инструмент и механизм, который позволит развивать производственную кооперацию в рамках нашего Евразийского экономического союза.