«Задел и в пользу сближения». Как будет развиваться Союзное государство? Поговорили с Дмитрием Мезенцевым
Что ждет Союзное государство впереди, какое место оно займет в новой системе геополитических координат и что кардинально нужно изменить? Эти вопросы Юлия Артюх адресовала госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву для программы «Неделя» на СТВ.
«Очень важный шаг». Какие направления сотрудничества активно развиваются в Союзном государстве?
Юлия Артюх, корреспондент:
Ранее заявлялось, что Беларусь и Россия сформируют новый проект союзных программ по интеграции. Какие направления сотрудничества сегодня наиболее активно развиваются?
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Во-первых, мы должны помнить с вами, что действующий пакет союзных программ, а их 28, действует до 1 января 2024 года. Практически более половины задач, которые были поставлены Владимиром Владимировичем Путиным и Александром Григорьевичем Лукашенко на высшем государственном совете 4 ноября ушедшего года, решены. Это важнейший серьезный задел в пользу сближения позиций и умножения потенциала национальной экономики Беларуси и России, это еще очень важный шаг по формированию того делового почерка, той системы отношений, которая сегодня отличает наше межгосударственное, экономическое, гуманитарное, культурное, межрегиональное и по десяткам направлений сотрудничества.
Микроэлектроника и высокие технологии. Какие проекты по импортозамещению нужны больше всего?
Юлия Артюх:
А какие планируются новые проекты?
Дмитрий Мезенцев:
Очень важно, что сегодня куда более плотным стал почерк взаимодействия в рамках программ по импортозамещению. Программы импортозамещения будут реализовываться по очень широкому кругу востребованных направлений. Это машиностроение для энергетики, это возможность поддержки взаимодействия в химической промышленности, это незабытое сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение. И, конечно, сегодня мы должны говорить о том, что замещение тех недопоставок, которые есть следствие в том числе и санкционного давления, в сфере микроэлектроники, в высокотехнологичных отраслях, требует быстрого реагирования и быстрой партнерской работы. Очень много примеров, успешность этого мы видим сегодня. Одна из оперативных проблем сегодня – это обеспечение и поддержка транзита лесоматериала из Беларуси на территорию стран ЕАЭС и в третьи страны. Мы ожидаем, что стороны придут сейчас к единым подходам, скоро мы добьемся понимания необходимости ввода в действие еще одного национального института в налоговой сфере.
Какие перспективы есть у Союзного государства?
Юлия Артюх:
Какие перспективы взаимоотношений Беларуси и России вы видите?
Дмитрий Мезенцев:
В стратегическом плане сегодня Россия и Беларусь вновь и вновь подтверждают близость, стратегическое партнерство и глубинное, масштабное, многоэтапное, многогранное сотрудничество. Это не газетные, не телевизионные слова, не формулы. По сути, сегодня в рамках единого оборонного пространства, единой и обновленной военной доктрины, концепции миграционной политики, единства планов работы пограничных служб, партнерства министерств внутренних дел мы это подтверждаем. Важно еще понять и увидеть, как много сделали регионы, субъекты федерации и регионы Беларуси к тому, чтобы те соглашения, которые выносятся на площадку форума регионов были действительно наполненными, содержательными и масштабными. Форматы межгосударственного, межрегионального, межправительственного, межведомственного взаимодействия не могут подменить атмосферу, которую формируют миллионы людей. Молодых, которым через 20-25 лет брать на себя ответственность за судьбу Беларуси и России, за наше взаимодействие, за отношение наших стран и Союзного государства с соседями, с контрпартнерами, с теми, кто к нам по-прежнему по-доброму относится, с азиатским континентом, с американским. Их позиции будут формировать отношения в рамках ШОС, БРИКС, ЕАЭС, СНГ. Это тоже очень важно сегодня: с ребятами разговаривать, искренне, открыто, спорить не бояться.
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