«Задел и в пользу сближения». Как будет развиваться Союзное государство? Поговорили с Дмитрием Мезенцевым

Что ждет Союзное государство впереди, какое место оно займет в новой системе геополитических координат и что кардинально нужно изменить? Эти вопросы Юлия Артюх адресовала госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву для программы «Неделя» на СТВ. «Очень важный шаг». Какие направления сотрудничества активно развиваются в Союзном государстве? Юлия Артюх, корреспондент:

Ранее заявлялось, что Беларусь и Россия сформируют новый проект союзных программ по интеграции. Какие направления сотрудничества сегодня наиболее активно развиваются?

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Во-первых, мы должны помнить с вами, что действующий пакет союзных программ, а их 28, действует до 1 января 2024 года. Практически более половины задач, которые были поставлены Владимиром Владимировичем Путиным и Александром Григорьевичем Лукашенко на высшем государственном совете 4 ноября ушедшего года, решены. Это важнейший серьезный задел в пользу сближения позиций и умножения потенциала национальной экономики Беларуси и России, это еще очень важный шаг по формированию того делового почерка, той системы отношений, которая сегодня отличает наше межгосударственное, экономическое, гуманитарное, культурное, межрегиональное и по десяткам направлений сотрудничества. Микроэлектроника и высокие технологии. Какие проекты по импортозамещению нужны больше всего?

Юлия Артюх:

А какие планируются новые проекты? Дмитрий Мезенцев:

Очень важно, что сегодня куда более плотным стал почерк взаимодействия в рамках программ по импортозамещению. Программы импортозамещения будут реализовываться по очень широкому кругу востребованных направлений. Это машиностроение для энергетики, это возможность поддержки взаимодействия в химической промышленности, это незабытое сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение. И, конечно, сегодня мы должны говорить о том, что замещение тех недопоставок, которые есть следствие в том числе и санкционного давления, в сфере микроэлектроники, в высокотехнологичных отраслях, требует быстрого реагирования и быстрой партнерской работы. Очень много примеров, успешность этого мы видим сегодня. Одна из оперативных проблем сегодня – это обеспечение и поддержка транзита лесоматериала из Беларуси на территорию стран ЕАЭС и в третьи страны. Мы ожидаем, что стороны придут сейчас к единым подходам, скоро мы добьемся понимания необходимости ввода в действие еще одного национального института в налоговой сфере. Какие перспективы есть у Союзного государства? Юлия Артюх:

Какие перспективы взаимоотношений Беларуси и России вы видите?