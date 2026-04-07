Разрыв между доходами и расходами немецкой казны достиг 127 млрд евро

В ближайшее время рядовых немцев ждут повышение налогов, сокращение бюджетных статей и рост потребительских цен. Разрыв между доходами и расходами немецкой казны достиг 127 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сведениям Федерального статистического управления, показатель вырос почти на 23 миллиарда и вернулся к значениям кризисного 2022 года. Впервые за долгое время дефицит бюджета зафиксировали одновременно на всех уровнях, включая федеральный, региональный, муниципальный и систему соцобеспечения.

Государственные траты увеличились на 6 %, тогда как поступления в бюджет выросли только на 5 %. Основной вклад в рост расходов внесла оборона, ее финансирование подскочило до 39 миллиардов евро. Расширение обязательств на фоне замедления притока средств только увеличивает давление на финансовую систему.