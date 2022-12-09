Лукашенко: «Эпоха доминирования доллара завершается»

Примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций начинает затихать. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые за три года саммит проходит в очном формате.

Переговоры прошли в два этапа, сперва лидеры пообщались за закрытыми дверями. Как отметил Президент Беларуси, узким составом удалось как никогда предметно обсудить повестку дня. В целом, как отмечают все участники саммита, рабочий год для евразийской интеграции показывает эффективный результат. Чего не ожидали на Западе. Пытаясь других задушить бездумными санкциями, сами же оказались в экономической ловушке.

Потому, глядя на такой пример «антисоюза», ЕАЭС должен активнее углублять интеграцию. У Беларуси свой взгляд на этот процесс. Президент нашей страны озвучил ряд предложений. В частности, Александр Лукашенко убежден, что не стоит медлить с созданием самых современных совместных производств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему нашего союза. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Беларусь и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу. На заседании Высшего совета в мае этого года мы договаривались предметно рассмотреть вопрос об устранении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС.

Считаю, что у нас в принципе не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Это суть организации нашего союза. Это решит две главнейшие задачи по обеспечению национальных рынков товарами критического импорта и координации действий при экспорте стратегически важных товаров, в первую очередь продовольствия. Но сегодня реальность такова, что мы по-прежнему продолжаем бороться с последствиями решений, принимаемых в одностороннем порядке на национальном уровне. При этом поиск взаимоприемлемых решений по проблемным вопросам растягивается на долгие месяцы. Совещаний порой много, решений мало.