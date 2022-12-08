Авдонин про саммит ЕАЭС: «Работа по укреплению наших экономик даёт возможность не впадать в кризис»
Президент Беларуси проводит неформальные переговоры с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым. В Бишкеке наш борт номер один приземлился несколько часов назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 декабря здесь состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета и своими мнениями о дальнейшем развитии ЕАЭС обменяются руководители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Но в основе любых масштабных объединений – двустороннее сотрудничество. У официального Минска и Бишкека базово все неплохо. Развивается торговля, растет товарооборот, но есть и неосвоенные направления.
На запросы отвечать возможностями. Такова философия ЕАЭС. Поэтому интерес к этому объединению растет: государства-наблюдатели, страны, что подписали соглашение о зоне свободной торговли, те, что находятся на стадии переговоров, те, что выразили интерес. Всего полсотни государств мира. От далеких Кубы и Перу, до во многом близкой Сербии.
Алексей Авдонин, аналитик БИСИ:
Сейчас как раз евразийское пространство совместное, работа по укреплению наших экономик дает возможность не впадать в кризис, развиваться. И в первую очередь развивать наш внутренний рынок стран ЕАЭС. Наш Президент является практически флагманом, лидером в вопросах евразийского партнерства, евразийской интеграции, потому что в основе ЕАЭС лежит Союзное государство.
Высший Евразийский экономический совет работает с 2016 года. В Бишкеке это уже второй саммит. И первый раз с 2020 года. Из-за ковидных ограничений лидеры семь раз общались в формате видеосвязи. Поэтому повестка завтрашнего саммита насыщена – около двух десятков пунктов. Развитие кооперационных проектов, формирование общих рынков, устранение барьеров. На Высший Евразийский экономический совет президент приехал с предложениями по углублению интеграции в ЕАЭС ради устойчивости национальных экономик. Получится воплотить это в жизнь, тогда и большое партнерство в Евразии станет не только имиджевой идеей, но и экономической альтернативой.
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