Прямой эфир

Авдонин про саммит ЕАЭС: «Работа по укреплению наших экономик даёт возможность не впадать в кризис»

08 декабря 2022 18:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси проводит неформальные переговоры с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым. В Бишкеке наш борт номер один приземлился несколько часов назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 декабря здесь состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета и своими мнениями о дальнейшем развитии ЕАЭС обменяются руководители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Но в основе любых масштабных объединений – двустороннее сотрудничество. У официального Минска и Бишкека базово все неплохо. Развивается торговля, растет товарооборот, но есть и неосвоенные направления.

Авдонин про саммит ЕАЭС: «Работа по укреплению наших экономик даёт возможность не впадать в кризис»-1

На запросы отвечать возможностями. Такова философия ЕАЭС. Поэтому интерес к этому объединению растет: государства-наблюдатели, страны, что подписали соглашение о зоне свободной торговли, те, что находятся на стадии переговоров, те, что выразили интерес. Всего полсотни государств мира. От далеких Кубы и Перу, до во многом близкой Сербии.

Авдонин про саммит ЕАЭС: «Работа по укреплению наших экономик даёт возможность не впадать в кризис»-4

Алексей Авдонин, аналитик БИСИ:
Сейчас как раз евразийское пространство совместное, работа по укреплению наших экономик дает возможность не впадать в кризис, развиваться. И в первую очередь развивать наш внутренний рынок стран ЕАЭС. Наш Президент является практически флагманом, лидером в вопросах евразийского партнерства, евразийской интеграции, потому что в основе ЕАЭС лежит Союзное государство.

Авдонин про саммит ЕАЭС: «Работа по укреплению наших экономик даёт возможность не впадать в кризис»-7

Высший Евразийский экономический совет работает с 2016 года. В Бишкеке это уже второй саммит. И первый раз с 2020 года. Из-за ковидных ограничений лидеры семь раз общались в формате видеосвязи. Поэтому повестка завтрашнего саммита насыщена – около двух десятков пунктов. Развитие кооперационных проектов, формирование общих рынков, устранение барьеров. На Высший Евразийский экономический совет президент приехал с предложениями по углублению интеграции в ЕАЭС ради устойчивости национальных экономик. Получится воплотить это в жизнь, тогда и большое партнерство в Евразии станет не только имиджевой идеей, но и экономической альтернативой.

Читайте также:

Лукашенко проводит неформальные переговоры с президентом Кыргызстана

«Сама жизнь вынуждает». Политолог объяснил, почему Беларусь так активна в ЕАЭС

Посол Беларуси в Кыргызстане: в 2021 году товарооборот между странами достиг почти 100 миллионов долларов

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# ЕАЭС # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Садыр Жапаров # Алексей Авдонин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дзиодзина: простой западный человек теперь напоминает экспериментального зверя
07 декабря 2022 12:45

Дзиодзина: простой западный человек теперь напоминает экспериментального зверя

Методичка НАТО. Как на самом деле работает война до последнего украинца? Разбирался Андрей Лазуткин
06 декабря 2022 15:38

Методичка НАТО. Как на самом деле работает война до последнего украинца? Разбирался Андрей Лазуткин

«Они не борются с коррупцией, а управляют коррупцией». Какие рычаги давления использует США в борьбе за господство?
06 декабря 2022 07:31

«Они не борются с коррупцией, а управляют коррупцией». Какие рычаги давления использует США в борьбе за господство?