Авдонин про саммит ЕАЭС: «Работа по укреплению наших экономик даёт возможность не впадать в кризис»

Президент Беларуси проводит неформальные переговоры с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым. В Бишкеке наш борт номер один приземлился несколько часов назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 декабря здесь состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета и своими мнениями о дальнейшем развитии ЕАЭС обменяются руководители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Но в основе любых масштабных объединений – двустороннее сотрудничество. У официального Минска и Бишкека базово все неплохо. Развивается торговля, растет товарооборот, но есть и неосвоенные направления.

На запросы отвечать возможностями. Такова философия ЕАЭС. Поэтому интерес к этому объединению растет: государства-наблюдатели, страны, что подписали соглашение о зоне свободной торговли, те, что находятся на стадии переговоров, те, что выразили интерес. Всего полсотни государств мира. От далеких Кубы и Перу, до во многом близкой Сербии.