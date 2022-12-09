Лукашенко: нас пытаются расколоть и изолировать, а мы планомерно расширяем торговое сотрудничество

В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направление международной деятельности – один из пунктов саммита. К зоне свободной торговли готовы присоединиться многие, даже самые экзотические или состоятельные государства. 9 декабря речь пошла об Объединенных Арабских Эмиратах. То что раньше звучало на уровне идей, в 2023 году приобретает институционную основу: ЕАЭС становится самой интеграционной аббревиатурой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Последние события показали, что далеко не все согласны с дальнейшим существованием однополярного мира. Как следствие, растет роль таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС. И союз должен идти с ними в ногу. Более того, полагаю, настало время для проведения саммита стран – членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Эти страны разделяют наши подходы о необходимости уважения разных культур, взглядов, политических систем. Возможно, отдельные государства АСЕАН захотят принять участие в такой встрече. Стержневыми пунктами повестки саммита могли бы стать вопросы экономического взаимодействия. Например, формирование региональных торговых блоков, использование национальных валют, а также темы энергетики и безопасности.

Необходимо четко и последовательно заявлять о своем присутствии на карте мира и через дальнейшее расширение зон свободной торговли с теми государствами, которые в этом заинтересованы. Сегодня мы принимаем решение о начале переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. Для ЕАЭС это прежде всего знаковый политический шаг. В то время как нас пытаются расколоть и изолировать, мы планомерно расширяем торговое сотрудничество с нашими партнерами. Уже на завершающем этапе переговоры о зонах свободной торговли с Ираном и Египтом. На подходе начало переговоров с Индонезией и Монголией. Заключение таких соглашений помимо экономических бонусов демонстрирует тщетность попыток коллективного Запада удушить нас санкциями.

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