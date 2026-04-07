В Национальном художественном музее открывается «Выставка одного шедевра»

Картина, в которой любовь буквально поднимает над землей. В Минске подготовили экспозицию, способную по-новому раскрыть одного из самых поэтичных художников ХХ века. 8 апреля в Национальном художественном музее Беларуси стартует проект «Выставка одного шедевра», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – полотно Марка Шагала «Прогулка» 1917 года. Работа, в которой соединяются личная история художника, образ родного Витебска и тот самый фантазийный язык, ставший его художественной визитной карточкой.

Проект продолжает многолетнюю традицию музейных показов, посвященных Шагалу, и реализован в сотрудничестве с Государственным Русским музеем. Такой формат не только акцентирует внимание на одном произведении, но и подчеркивает культурные связи и общий художественный контекст.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Это историческое событие, потому что эти две знаменитейшие картины триптиха, «Прогулка» и «Полет над городом» Марка Шагала, которые находятся и в Русском музее и в Третьяковке, должен знать и видеть каждый белорус. Особенно в подлиннике, который здесь сейчас представлен.