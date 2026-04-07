Республиканские соревнования по гандболу «Стремительный мяч» проходят в Минске

19 команд со всей страны спорят за звание победителя республиканского турнира по гандболу «Стремительный мяч». Соревнования среди девушек 12-13 лет проходят в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодые дарования только в начале своего пути в спорте. Однако уже проявляют себя с лучшей стороны и демонстрируют яркую борьбу. Один из сильнейших коллективов представляет Брест. Команда «Виктория» одержала две уверенные победы и однажды оступилась. Девушки настроены забрать наивысшие награды.

Максим Мочалов, тренер команды СДЮШОР «Виктория»:

У нас большая часть детей в спортивном классе. Все занимаются в одном месте, в одном зале. Это у нас в Бресте «Виктория». С сентября готовились, играли турниры разные. Перед выездом на «Стремительный мяч» сыграли два спарринга у нас дома в Бресте, чтобы подготовиться.

Александра Пикульская, гандболистка команды СДЮШОР «Виктория»:

Атмосфера хорошая, мы настроились на победу, и очень хотели победить, и старались. Я занимаюсь с 9 лет и тогда была еще не в спортклассе. К нам пришла Юлия Игоревна, предложила пойти на гандбол, и я решила пойти попробовать позаниматься.

Все команды поделены на четыре группы. На начальном этапе спортсменки проводят встречи между собой, а после определяют лучших в плей-офф. Турнир проводится с 2007 года, и не одно поколение гандболистов принимало в нем участие.

Олимпийские чемпионы Георгий Свириденко, Константин Шароваров, Михаил Якимович, Андрей Барбашинский и Андрей Миневский – все они в разное время выступали в первенстве. Становится понятно, что «Стремительный мяч» растит будущих звезд. Завершится турнир в субботу.