Дзермант: «Британия осуществляет непосредственное кураторство и планирование всех значимых операций в Украине»

Время авторской журналистики на СТВ. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Несколько дней назад нашу страну посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Вместе с белорусским министром обороны Виктором Хрениным был подписан протокол об изменениях в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности. Затем состоялась встреча Сергея Шойгу и Александра Лукашенко, где были озвучены оценки текущей военно-политической обстановки вокруг нашей страны. Белорусский лидер подчеркнул, что Беларусь и Россия совместно действуют в сфере безопасности, а Вооруженные силы действуют как единая армия.

Лукашенко: Порошенко, оказывается, готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты. Читайте здесь.

Потом было много комментариев об изменениях в соглашение о совместном обеспечении безопасности. Естественно, в настоящее время он не может быть обнародован, так как относится к сфере государственной тайны. Но, не зная, по сути, ничего, особенно стараются в интерпретациях наши оппоненты, рассказывая страшилки о том, что белорусская армия готовится чуть ли не войти в Украину. Но ведь и наш Президент, и руководство Министерства обороны не раз говорило: белорусская армия нужна для защиты независимости и территориальной целостности именно нашего государства, Беларуси. И белорусские воины будут защищать свою землю от любых угроз и, не дай бог, нападений. И совместная союзная группировка войск, совместное обучение белорусских и российских военнослужащих на наших полигонах необходимо именно для этого – для боевого слаживания, для отработки взаимодействия в рамках защиты западных рубежей Союзного государства.

Алексей Дзермант:

А защищать есть от чего. Мы видим, какие военные приготовления происходят в Прибалтике и Польше. Мы прекрасно видим и знаем планы польского руководства создать к 2030 году 300-тысячную армию и те планы закупок вооружений, которые там приняты. В Беларуси оцениваются все эти планы как подготовку к ведению агрессивной войны и наступательных операций. Польша выступает не только активным оператором в конфликте на Украине, но и «полевым игроком», имеющим крайне высокую степень вовлечения в этот конфликт, а также транспортным хабом, через который идут основные поставки оружия в Украину и поток западных наемников. А Британия осуществляет непосредственное кураторство и планирование всех значимых операций в Украине в рамках так называемого треугольника «Британия – Польша – Украина», о формировании которого было заявлено еще в декабре 2021 года. Прибалтийские государства также примыкают к этому альянсу «ястребов», хотя значительно уступают Польше по потенциалу и, по сути, занимают по отношению к ней подчиненную позицию. Самостоятельно, без поддержки ключевых западных патронов Польша не сможет оказывать длительную поддержку киевскому режиму, поэтому ситуация постоянного военного напряжения, в том числе посредством таких провокаций, как в случае с ударом украинскими ракетами по территории Польши, является крайней вероятной в ближайшем будущем.

Польша, находясь в тесной кооперации с Британией, действует максимально безответственно и провокационно, полагая, что именно сейчас в конфликте в Украине ей выпал шанс на исторический реванш в отношении России, реализация которого заключалась бы в нанесении России катастрофического урона и создании в той или иной форме новой Речи Посполитой между Балтийским и Черным морями. И как сказал наш Президент Александр Лукашенко: пока не видно никаких реальных намерений вести переговоры о мирном урегулировании конфликта. Мы знаем особенности западного мышления – пока они чувствуют, что могут давить, наносить ущерб, особенно чужими руками, – они будут поддерживать войну. И будут использовать для этого безумие украинских властей, амбиции и комплексы поляков – все пойдет в дело. К реальным переговорам они сами будут принуждать киевский режим, но только тогда, когда почувствуют приближение перелома на фронте, когда станет очевидной катастрофическая ситуация для Украины и то, что Россия может одержать военную победу. Вот тогда они включат все свои усилия – дипломатические, лоббистские, финансовые, чтобы этого не допустить, чтобы опять подморозить ситуацию для следующего раза.