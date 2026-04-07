Хоккеисты минского «Динамо» провели открытую тренировку перед стартом в серии КХЛ

Финишный этап подготовки перед большой игрой. Хоккеисты минского «Динамо» провели открытую тренировку перед стартом в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостоять подопечным Дмитрия Квартальнова будет коллектив из Восточной конференции казанский «Ак Барс». В первом раунде плей-офф КХЛ «зубры» уверенно прошли московских одноклубников, оппоненты в свою очередь были сильнее челябинского «Трактора».

В регулярном сезоне соперники встречались дважды, и оба раза сильнее были минчане. Однако, как подчеркнул главный тренер отечественной дружины, это уже в прошлом. И «Динамо» ожидает новый вызов. Все игроки мотивированы и настроены побеждать.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Ребята все профессионалы, здесь какие вопросы, они готовы. У нас и серьезность присутствует, и расслабленность, где-то можем и посмеяться, и собраться. Идет рутинная работа, где-то просматриваем много видео, в общем-то, занимаемся своим непосредственным делом. Как я сказал, что запланировали, мы все сделали. Атмосфера хорошая, рабочая.

Два первых матча серии до четырех побед пройдут на «Минск-Арене» 9 и 11 апреля, в столице Татарстана команды встретятся 13-го и 15-го. При необходимости игры с пятой по седьмую состоятся 17, 19 и 21 апреля.