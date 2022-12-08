Лукашенко проводит неформальные переговоры с президентом Кыргызстана

Президент Беларуси проводит неформальные переговоры с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым. В Бишкеке наш борт приземлился несколько часов назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 декабря здесь состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета и своими мнениями о дальнейшем развитии ЕАЭС обменяются руководители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Но в основе любых масштабных объединений – двустороннее сотрудничество. У официального Минска и Бишкека базово все неплохо. Развивается торговля, растет товарооборот, но есть и неосвоенные направления. Евгений Пустовой в эти дни работает в Бишкеке. Он изучил тему и готов поделиться подробностями предстоящего саммита.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Заснеженный и туманный Бишкек в преддверии саммита ЕАЭС. Погода в какой-то мере передает настроение интеграционной площадки. Похолодание и замораживание отношений России с партнерами коллективного Запада. Поэтому при таком геополитическом микроклимате у евразийской интеграции есть все шансы заявить о себе с новой силой.

Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту «Манас» – значит богатырь. Воздушная гавань названа в честь Чингиза Айтматова. Интересный факт: до 2014 года здесь располагалась база ВВС США. Белорусского главу государства встречали колоритно. Как всегда встречали победителей-богатырей. Девушки в легких национальных костюмах и лица правительства в теплых пуховиках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас температура такая же, а у вас ветерок такой. И сухо.

Любой саммит президент использует еще как площадку для двухсторонних встреч. Помимо внешнеполитических векторов, Первый решает экономические задачи. 9 декабря в Кыргызстане предстоит насыщенная интеграционная программа. Поэтому после прилета глава государства практически сразу отправился в резиденцию «Ала-Арча». С киргизского – пестрый можжевельник. Одноименное название у реки, которая протекает через Бишкек. В этом красивом месте Александра Лукашенко уже ждал президент Кыргызстана.

За двухвековую историю имя столицы менялось трижды. Название Бишкек город обрел вместе с независимостью. До этого Пишпек стал Фрунзе. Именно отсюда родом известный революционер, нарком и даже начальник минской милиции. Но не только страницы истории нас объединяют. Бишкек – это, можно сказать, самая советская из столиц азиатского региона. От географических названий из СССР здесь не стали избавляться. Это не помешало построить европейцам гостиницы и моллы. Белорусы предлагают Кыргызстану промышленное развитие. В замене уже нуждается постаревший лифтовый фонд Бишкека и Ош. И в этих же городах планируют развивать электротранспорт.

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане:

Руководство Кыргызстана поставило задачу увеличить свои гидроэнергетические возможности, потому что электроэнергии им не хватает. Они все-таки взялись за строительство, запустили в этом году строительство Камбаратинской ГЭС. Мы рассчитываем, что под этот инвестицонный проект, который будет реализовываться, а начиная со следующего года он войдет в активную фазу, здесь мы увидим перспективы поставок наших большегрузных автомобилей, другой карьерной техники. Поэтому в этом плане мы очень мобильны и хотим с ними работать.