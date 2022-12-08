Лукашенко проводит неформальные переговоры с президентом Кыргызстана
Президент Беларуси проводит неформальные переговоры с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым. В Бишкеке наш борт приземлился несколько часов назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 декабря здесь состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета и своими мнениями о дальнейшем развитии ЕАЭС обменяются руководители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Но в основе любых масштабных объединений – двустороннее сотрудничество. У официального Минска и Бишкека базово все неплохо. Развивается торговля, растет товарооборот, но есть и неосвоенные направления.
Евгений Пустовой в эти дни работает в Бишкеке. Он изучил тему и готов поделиться подробностями предстоящего саммита.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Заснеженный и туманный Бишкек в преддверии саммита ЕАЭС. Погода в какой-то мере передает настроение интеграционной площадки. Похолодание и замораживание отношений России с партнерами коллективного Запада. Поэтому при таком геополитическом микроклимате у евразийской интеграции есть все шансы заявить о себе с новой силой.
Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту «Манас» – значит богатырь. Воздушная гавань названа в честь Чингиза Айтматова. Интересный факт: до 2014 года здесь располагалась база ВВС США. Белорусского главу государства встречали колоритно. Как всегда встречали победителей-богатырей. Девушки в легких национальных костюмах и лица правительства в теплых пуховиках.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас температура такая же, а у вас ветерок такой. И сухо.
Любой саммит президент использует еще как площадку для двухсторонних встреч. Помимо внешнеполитических векторов, Первый решает экономические задачи. 9 декабря в Кыргызстане предстоит насыщенная интеграционная программа. Поэтому после прилета глава государства практически сразу отправился в резиденцию «Ала-Арча». С киргизского – пестрый можжевельник. Одноименное название у реки, которая протекает через Бишкек. В этом красивом месте Александра Лукашенко уже ждал президент Кыргызстана.
За двухвековую историю имя столицы менялось трижды. Название Бишкек город обрел вместе с независимостью. До этого Пишпек стал Фрунзе. Именно отсюда родом известный революционер, нарком и даже начальник минской милиции. Но не только страницы истории нас объединяют. Бишкек – это, можно сказать, самая советская из столиц азиатского региона. От географических названий из СССР здесь не стали избавляться. Это не помешало построить европейцам гостиницы и моллы. Белорусы предлагают Кыргызстану промышленное развитие. В замене уже нуждается постаревший лифтовый фонд Бишкека и Ош. И в этих же городах планируют развивать электротранспорт.
Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане:
Руководство Кыргызстана поставило задачу увеличить свои гидроэнергетические возможности, потому что электроэнергии им не хватает. Они все-таки взялись за строительство, запустили в этом году строительство Камбаратинской ГЭС. Мы рассчитываем, что под этот инвестицонный проект, который будет реализовываться, а начиная со следующего года он войдет в активную фазу, здесь мы увидим перспективы поставок наших большегрузных автомобилей, другой карьерной техники. Поэтому в этом плане мы очень мобильны и хотим с ними работать.
Столица Кыргызстана была крепостью для караванов на дороге из Ташкента через Чуйскую долину до озера Иссык-Куль. Теперь вот хотят проложить новый железнодорожный путь из Китая в Узбекистан через Кыргызстан. У официального Бишкека планов много. Минску есть что предложить – наши промышленные компетенции.
Андрей Страчко:
Очень активно проговаривался вопрос нашего участия, возможно, какого-то опыта белорусской стороны, возможно, проектирование каких-то инфраструктурных проектов. Это железная дорога. Потому что для них актуальный вопрос. Они все-таки в ШОС и с Китаем договорились, что будут строить железную дорогу Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Здесь тоже мы предлагаем нашу технику, наше оборудование для производства шпал и рельсов. Все эти интересы присутствуют и для них это тоже интересно. Я думаю, в ближайшей перспективе (3-5 лет) они получат свое развитие.
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