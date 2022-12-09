Лукашенко: «Мы уже в определённой степени закалились». Давление санкций ослабло – что ожидает ЕАЭС?
В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политеса саммита соблюдена. За работу. В повестке – два десятка тем. Встреча в узком составе самая продуктивная. Спорные вопросы обсуждают без прессы и купюр. Договорились быстрее, чем предполагалось по регламенту. Но наш Президент свою речь озвучил все же в широком формате. Евроатлантическая интеграция роняет свой авторитет. Дело за евразийскими объединениями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Полагаю, сегодняшний разговор станет логичным продолжением состоявшегося диалога на площадках Шанхайской организации сотрудничества и СНГ. Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред. Не надо быть провидцем, чтобы предположить: скоро в отдельных странах к этим двум кризисам может добавиться и третий – политический. Внутренние критические оценки (в первую очередь со стороны населения и бизнеса) в ряде западных государств слышны все громче. Заявления чуть ли не об экономическом коллапсе в наших странах сменились трезвыми суждениями обозревателей, аналитиков, отдельных политиков о том, что санкции ударили по самим инициаторам гораздо больнее. Конечно, мы реально смотрим на вещи и не ожидаем, что этот накат в ближайшем будущем (вот завтра) ослабнет. Мы уже в определенной степени закалились.
Достигнуто это в том числе и благодаря нашим совместным мерам по противодействию внешнему давлению и обеспечению устойчивости национальных экономик ЕАЭС. Принятые в рамках Евразийского экономического союза решения позволили существенно снизить негативный эффект от санкционного давления и поддержать важные отрасли экономики. Но останавливаться ни в коем случае нельзя. С учетом фундаментальных изменений в мире, наряду с решением текущих задач, нам надо уделить самое пристальное внимание стратегическим направлениям развития союза. В связи с этим хочу подчеркнуть архиважность дальнейшего углубления внутрисоюзной интеграции и необходимость международного позиционирования нашего союза.
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