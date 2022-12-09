Лукашенко: «Мы уже в определённой степени закалились». Давление санкций ослабло – что ожидает ЕАЭС?

В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политеса саммита соблюдена. За работу. В повестке – два десятка тем. Встреча в узком составе самая продуктивная. Спорные вопросы обсуждают без прессы и купюр. Договорились быстрее, чем предполагалось по регламенту. Но наш Президент свою речь озвучил все же в широком формате. Евроатлантическая интеграция роняет свой авторитет. Дело за евразийскими объединениями.