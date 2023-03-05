Новая эпоха в отношениях Беларуси и Китая, глобальное партнёрство. Главные итоги поездки Президента

Переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина наделали много шума в мировой повестке. Десятки стран, тысячи экспертов следили за китайско-белорусской встречей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Символично, что переговоры лидеров состоялись как раз после опубликования мирного плана, который обнародовала Поднебесная, тем самым заявив, что в геополитической игре готова стать рефери. В этом наши позиции как раз схожи, как и во многих других вопросах, и уже 13-й визит Президента Беларуси в Китай стал тому доказательством. Кстати, 13 в восточной культуре – счастливое число. Считается, что эта цифра приносит удачу.

Но действительно успешные отношения Беларуси и Китая вряд ли можно списать только на счастливый случай. Мало кто помнит, что в январе 1995 года, буквально через полгода после избрания на высший пост в стране, Александр Лукашенко совершил один из первых зарубежных визитов именно в КНР. То есть уже тогда мы понимали, что будущее за Азией. С тех пор статус взаимодействия постоянно повышался. От просто дружеских отношений мы добрались до всестороннего стратегического партнерства, затем еще раз подняли планку и наконец приобрели статус всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

Для понимания, на таком уровне с КНР всего несколько государств. К примеру, Пакистан, но с этой страной Китай действительно многое связывает. А мы начали все строить с нуля и в итоге вошли в круг особых партнеров Поднебесной. Согласитесь, сегодня это о многом говорит и многого стоит. Так чем запомнится эта встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, почему к визиту белорусской делегации в КНР приковано особое внимание и что в итоге мы привезли из Поднебесной? Евгений Пустовой отправился в Пекин, чтобы все увидеть своими глазами.

Так Пекин украшен пред самыми главными праздниками в китайской культуре. Новый год отметили, убранства оставили. В такой помпезной атмосфере крупнейшую державу мира с государственным визитом посетил белорусский лидер. Это даже не Новый год, это новая эпоха в отношениях Беларуси и Китая. Глобальное партнерство. Все сложилось по времени и по событиям. Сентябрь. ШОС.

Союз самых густонаселенных и перспективных стран мира открыт для Беларуси – место в ложе стран-основателей. Китай поддержал инициативу Беларуси. И мало того, тогда же было принято решение: мы для Китая всепогодный и стратегический партнер. А это особенно важно в условиях нового геополитического похолодания в мире.

Наш Президент встретился со всем политическим руководством Поднебесной. Да, такое уважение редко кому из лидеров оказывают. А Китай же, по сути, цивилизация церемониалов. Каждая деталь – глубинный смысл и для гостя, и посыл всему миру. Это Байден на зеленой лужайке может принять, а может развернуться и уйти. А перед нашим Президентом все двери открыты в Доме народных собраний. Это сооружение – алтарь политической жизни Китая. Как грандиозно Китай встречал белорусского лидера, написали все мировые медиа. Это те, что обязательно на рабочих столах президентов многих стран. Возложение к обелиску борцов с западной экспансией – это прям так символично в условиях мировой конъектуры. С одной стороны, большой мир с нормальными желаниями мира и созидания, как в Беларуси объявлен 2023 год, с другой – куча западных гегемонов, теряющих свою силу. В принципе, все и всему миру сказал на белорусской площади Победы наш Президент. Мир устал от западной удавки.

То, что китайское направление курирует первый заместитель главы правительства, уже многое значит. Реально, у какой из стран мира такие закрепленные меморандумом отношения с самой быстроразвивающейся и одной из крупнейших экономик мира? Да и интересы Беларуси в Китае представляет Юрий Сенько – посол ранее руководил одним из самых бюджетонаполняемых ведомств Беларуси – таможенным комитетом. Сейчас снова на стратегическом направлении.

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Все члены делегаций как с белорусской, так и с китайской стороны остались очень довольны результатами этих переговоров. Появилось много новых задач, которые мы должны решать на основании тех соглашений, которые подписаны в рамках визита. Если брать оцифровку в общем эффекта от соглашений и перспективы их реализации, то сегодня правительство нашей страны уже оценило этот эффект в 3,5 миллиарда долларов США. Визит исторический, но нацелен на будущее. Китай – это еще и диверсификация экспорта. В политическом плане в том числе. Важны договоренности по калию. Насолить теперь Беларуси будет точно сложнее. Нашим товарам, как и кортежу Первого, зеленый свет и красная ковровая дорожка на новом пути развития. Поднебесная уже среди лидеров геополитического трека. Но разминаться продолжает и дальше. Нам с ними по пути.