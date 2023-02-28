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«Не будет барьеров». Николай Снопков рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая

28 февраля 2023 18:27
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Китай принимает Президента Беларуси. Сегодня, 28 февраля, начался государственный визит Александра Лукашенко в Поднебесную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На языке международных отношений это самая высокая степень встречи на высшем уровне.

Вырос удельный вес китайских инвестиций в экономику Беларуси. Основной приток капитала из Поднебесной приходится на индустриальный парк «Великий камень». За 2022 год количество резидентов превысило 107 компаний. Крупнейшая экономика мира является вторым по значимости и объемам экспорта партнером Беларуси. За важнейшее направление экспортоориентированной экономики отвечает вице-премьер Николай Снопков. Сегодня у него день хорошего настроения.

«Рост в объемах существенный». О поставках калия в Китай

«Не будет барьеров». Николай Снопков рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая-1

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Хочу сказать с удовольствием, что первый месяц этого года и 14 дней этого года нам уже дают рост 72 % к прошлому году по экспорту. В принципе, мы уже вышли на около миллиарда совместного товарооборота за полтора месяца. То есть это подчеркивает тот динамизм и ту важность, которую придает Китай в поддержке нас, и мы, естественно, тоже с точки зрения диверсификации рынков.

В торговле хотел бы внимание обратить на такой стратегически важный товар, как калий. Хочу сказать, что проводятся переговоры сегодня между нашими компаниями и основными импортерами по объемам и цене. Естественно, я не могу сейчас сказать о конкретных цифрах, но могу заверить вас, что это рост – рост в объемах существенный.

«Не будет барьеров». Николай Снопков рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая-4

Калий – важная статья бюджетных доходов. А диверсификация рынков – страховка от демпинга цен основными потребителями. Особенно в условиях мировой продовольственной непредсказуемости. Ежегодные запросы Китая – более 7 миллиардов тонн удобрений. Впрочем, белорусское продовольствие – это еще один лакомый экспортный кусок в Китай. Импорт из Китая – технологии и станки, сырье и материалы. Китайские теперь не значит второсортные. Заместят и европейские, и американские бренды, большинство из которых тоже рождены в Китае.

Китайские ассоциации помогают нам продавать товары

«Не будет барьеров». Николай Снопков рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая-7

Николай Снопков:
Прошлый год показал. В этом году мы активно продолжаем новый механизм сотрудничества в торговле. Он заключается фактически в заявках экспортных и импортных. На 2023 год заявка по экспорту – 2,2 миллиарда, это плюс 600 миллионов к 2022 году. Что характерно, они осуществляются через ассоциации, то есть китайские ассоциации по соответствующим товарным группам помогают нам продавать товары. Вторая часть – это импортная заявка. 107 компаний заявили более 700 позиций, в которые включаются и оборудование технологическое (станки), и сырье, материалы. Тоже механизм подразумевает, что ассоциации помогают нам найти партнеров, которые будут поставлять на наш рынок необходимые на данный момент и оборудование, и сырье. Этот механизм мы апробировали в прошлом году, он показал свою эффективность. И я думаю, вот этот миллиард за полтора месяца тоже свидетельствует о том, что механизм рабочий.

В условиях геополитической турбулентности лидеры стран в развитии самаркандских договоренностей намереваются подписать ряд программных документов.

«Большую ставку делаем на ряд документов экономического характера»

«Не будет барьеров». Николай Снопков рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая-10

Николай Снопков:
Большую ставку делаем на ряд документов экономического характера. Это прежде всего соглашение о зоне свободной торговли услугами и инвестициями. Три года работали, вышли на финишную прямую. Это фактически зона свободной торговли в услугах и инвестициях. Что это значит? Это значит не будет барьеров.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Николай Снопков # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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