Лукашенко предложил Китаю продолжить строительство биотехнологической корпорации в Беларуси

С главой финансовой корпорации, которая входит в топ-500 компаний мира, Президент встретился по минскому времени ранним утром – в 7 часов. CITIC Group хорошо знают в нашей стране, компания реализовала в Беларуси несколько проектов: участвовала в создании завода «БЕЛДЖИ», модернизировала цементные предприятия, а также Оршанский льнокомбинат. И самый масштабный проект – БНБК, где корпорация выступила генеральным подрядчиком. Стоит отметить, что CITIC Group во время пандемии приостановила реализацию всех проектов, за исключением белорусской биотехнологической корпорации, что демонстрирует уровень наших отношений. Александр Лукашенко убежден: в будущем стороны реализуют еще не один высокотехнологичный проект.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень надеемся, что после этого визита и переговоров с высшими руководителями страны, в том числе с моим хорошим другом Си Цзиньпином, наше сотрудничество будет только расширяться и у нас не будет никаких проблем в перспективе с освоением новых проектов, особенно в плане создания и строительства объектов вашей компании, белорусских объектов на территории Беларуси. Как мне докладывают, общее строительство, полтора миллиарда долларов, которое вы осуществили в Беларуси. Но я бы вас очень просил по нескольким направлениям сконцентрироваться. Во-первых, строительство горно-обогатительного комбината в Беларуси. Все, о чем вы говорили, о чем просили, белорусская сторона реализовала. Второе направление – это «БНБК-1», «БНБК-2», которые успешно реализованы в основном вами. Мы хотели бы продолжить строительство биотехнологического кластера, биотехнологической корпорации в Беларуси, произведя ее третью очередь по глубокой переработке кукурузы и получения витаминов и прочих продуктов. Очень на это надеемся. Никакого отторжения у Си Цзиньпина по этому проекту не было, потому что это знаковый проект.