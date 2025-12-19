Лукашенко: молодёжь должна расти в труде!

19 декабря 2025-го Беларусь перевернула еще одну очень важную страницу в своей новейшей истории. И именно этот момент определит наше ближайшее будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания делегаты единогласно утвердили программу социально-экономического развития страны до 2030-го. И это, по сути, коллективный «путеводитель» в наше будущее – детальная и пошаговая стратегия развития государства и общества.

Белорусов должно быть больше. Именно это желание звучит из уст глубинного белорусского народа. Это столичные эксперты – про перипетии геополитики. А люди из регионов – о земном. О жизни. Тему будущего молодежи продолжили и сегодня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень аккуратно взял крен в наших подходах к молодежной политике. Раньше мы все, Наталье Ивановне это очень характерно: ай-яй-яй, наша молодежь. Она как мать своих дочерей. И многие другие – завывания: нашу молодежь нужно носить в пеленочках. Потом кормить с ложечки и так далее. Кого мы вырастим? К молодежи надо относиться нормально, молодежь должна расти в труде! В преодолении тех проблем, которые у нас сегодня есть. Вот этот парень, этот молодой парень, 8-тысячник. Его что, надо образовывать, учить? Его надо политически оформлять, патриотом делать? Он патриот из патриотов, он знает, что ему делать. Почему? Потому что он вырос и трудится. Героически трудится. Поэтому нам надо аккуратно, не напрягая молодежь, а точнее, не отталкивая нашу молодежь, приспосабливать к труду.

Когда сказали, что в президиуме буду сидеть, очень сильно переживал. Люди такие серьезные и я, простой человек. Это очень волнительно. Школы и поликлиники будем строить в регионах. Беларусь должна и будет страной равных возможностей. Например, первый регион готов держать пальму первенства в здравоохранении.

Александр Карпицкий, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Здравоохранение отражает в том числе и экономическую составляющую нашей страны, потому что те технологии, то оборудование, которое мы сегодня имеем, говорит о том, что мы находимся на высокой ступени развития здравоохранения. Это подтверждает экспорт медицинской помощи, то количество иностранных граждан, которые приезжают к нам в целом в Беларусь, те деньги, которые мы зарабатываем.