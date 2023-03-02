Тестировал лично. Лукашенко пригласил в Беларусь китайского автопроизводителя

Примечательно, что в дни государственного визита Александр Лукашенко передвигается на машине марки «Хунцы», производством которой занимается именно FAW Group. Потому качество продукции белорусский лидер оценил лично. Что до самой корпорации, она была образована еще 1953-м. И по сей день занимает лидирующие позиции. Компания активно расширяет свое присутствие на международных рынках. Сегодня ее продукция представлена в 40 странах. Беларусь же заинтересована в сотрудничестве. Тем более, что сейчас известные автопроизводители поддались санкционному шантажу и освободили ниши на белорусском рынке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что мы крайне заинтересованы в развитии автомобилестроения в Беларуси. Вчера на переговорах с моим другом Си Цзиньпином я попросил его, чтобы он поддержал мою инициативу по сотрудничеству с вашей компанией. Он мне сказал, что поддерживает, это государственная компания. «Я поддерживаю контакты специалистов Беларуси с компанией и, насколько это нужно для развития отношений, готов помогать». Наш интерес к вам вы знаете. Вы делаете хорошие автомобили. Если у вас есть желание и стремление работать в Беларуси, я к вашим услугам. Я хотел бы, чтобы мы создали настоящий автомобиль в Беларуси вместе с вами. И если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас, и очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции.