Лазуткин о трудовой миграции: это инструмент, к которому прибегают все страны сегодня, не надо этого бояться

Андрей Лазуткин, политолог:

Есть еще такой инструмент, как миграция. Много доводилось как раз по новой госпрограмме, которая была принята, – это сбалансированный рынок труда, который касается миграции. Там были цифры о том, что, насколько я помню, 50 тысяч мы собираемся привлекать иностранных специалистов. Понятно, что за 5 лет мы не переломим полностью то, что есть сегодня. Но Президент сказал, что миграция – это инструмент, к которому прибегают все страны сегодня. Не надо этого бояться. Первое, мы привлекаем приоритетно граждан постсоветских наших республик, с которыми мы жили в одном Советском Союзе. То есть как минимум русский язык они все знают.

Во-вторых, это люди, которые будут получать такую же зарплату, как и белорусы. Почему сегодня на Западе или в Польше, где угодно, миграционное напряжение? Потому что там люди получают раза в два меньше, чем получают за ту же работу поляки, немцы, кто угодно. Мы платим так же и, кроме этого, предоставляем такой же социальный пакет людям, которые сюда приезжают работать.

Президент сказал: можем никого не привозить, можем даже никого не рожать. Но либо работайте, либо сделайте мне роботов, которые будут за вас работать, условно коров доить. Но чего-то нет этих роботов, мы пока что отстаем много где.

Читайте также:

Лазуткин о развитии регионов: надо равномерное распределение рабочей силы

Лазуткин об «Орешнике» в Беларуси: эта ракета не против американцев, а против европейских подсвинков

«Это про повышение уровня жизни»: Лазуткин рассказал, для чего проводится ВНС