Лазуткин об «Орешнике» в Беларуси: эта ракета не против американцев, а против европейских подсвинков

Андрей Лазуткин, политолог:

Спрашивали в первый день ВНС, когда война закончится, какие перспективы. Он сказал: скорее всего, воевать мы не будем. Но нам навязывают не просто войну. Для начала это будет некая гонка вооружений, чтобы мы тратили свои ресурсы. Не на дороги, не на программу социально-экономического развития, не на жилье, не на уровень жизни. А чтобы мы условно производили дроны миллионами и забирали из бюджета ресурсы. Но этого мы делать не хотим. Поэтому есть ядерное оружие, есть «Орешник».

Григорий Азаренок, СТВ:

«Орешник» встал на боевое дежурство. Западники начали волноваться, кричать, искать. А Зеля сегодня сказал: мы знаем, где стоит «Орешник». Ему кто-нибудь рассказывал, что это передвижной комплекс? Даже если они отследили, у них хорошая разведка. У них спутники американские работают. Вполне могли сидеть, отслеживать. Но это передвижной комплекс...

Андрей Лазуткин:

Неважно даже, где конкретно машина находится, ее просто переставляют, если надо. Машина приезжает, провод в землю, все, ракета полетела. Это все заранее готовится.

Григорий Азаренок:

Да, чего он там хвастался? Он сказал: партнерам передали. Говорит: мы только мы знаем, как бороться с «Орешником».

Андрей Лазуткин:

Мы же как-то говорили, что эта ракета не против американцев, что самое важное. Путин называл подсвинками товарищей определенных, европейских. А Трамп у нас – уважаемый партнер. Поэтому «Орешник» полетит по подсвинкам, если что, а не по Трампу. И, конечно, Трампушка типа: а, пускай, разбирайтесь, это ваши проблемы. И Россия это показывает. Почему Беларуси передают такое оружие? Оно неядерное. Оно не вызовет мировую войну, значит, в принципе, можем его самостоятельно применять. Об этом тоже наш Президент говорил. Цель определяет белорусский Генштаб при необходимости, он же будет там Батьке подсовывать команду какие-то пуски совершать. Это важно, потому что мы становимся субъектом, допустим, Договора о ракетах средней дальности. Мы еще в разные входим договоры, которые с американцами могут быть подписаны, с Украиной в том числе. Потому что, посмотрите, что там они орали неделю назад на переговорах в Германии: мы готовы поставить Украине ракеты средней дальности. Если они туда их поставят, понятно, что Россия будет отвечать как-то на белорусской территории, а то еще и где-нибудь в Латинской Америке или на Ближнем Востоке. Я думаю, что какой-то страшной эскалации не будет. Но, повторюсь, для чего это все? Чтобы не тратить деньги на танки, самолеты, которые тоже очень дорогие все. А чтобы было оружие, которое позволит нам экономить и развивать нашу экономику, допустим, для людей.

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